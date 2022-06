Parece que Obi-Wan contradice el canon de Leia

Con tan solo tres episodios al aire, la serie de Obi-Wan Kenobi ha puesto al canon de Star Wars en duda. No solo la supuesta muerte del Grand Inquisitor afecta a Star Wars Rebels, sino que el más reciente capítulo ahora ha cambiado la historia que muchos conocíamos sobre Leia Organa.

Durante el más reciente capítulo de Obi-Wan Kenobi, se da a conocer que Leia sabe que es adoptada, e incluso le llega a preguntar al Jedi sobre su verdadero padre y madre. Aunque esto podría no tener un gran papel, muchos fans se han quejado, ya que esta revelación bien podría contradecir la actitud que la princesa tiene durante la trilogía original. De igual forma, se asegura que esta información debería ser un secreto en el canon, para así proteger la vida de este personaje.

Aunque durante A New Hope y The Empire Strikes Back se desconoce el verdadero linaje de Leia, Return of the Jedi deja en claro que este personaje es la hermana de Luke e hija de Darth Vader. Junto a esto, Star Wars ha cambiado el canon dentro de sus propias películas. Básicamente, todas las cintas de la serie cuentan con algún tipo de información que, retroactivamente, cambia el sentido de alguna conversación o evento previo.

De esta forma, el nuevo capítulo de Obi-Wan Kenobi podría darnos una pista que se vincula directamente con la revelación de Leia en Return of the Jedi. Es probable que este sea un caso más en donde los fans se quejan, y al final del día un representante de Lucasfilm aclare esta situación.

Nota del Editor:

Este no es un error de continuidad, como muchos han señalado, sino más bien es información que se ha compartido antes de lo que muchos esperaban. No es descabellado pensar que Leia sabía sobre sus verdaderos padres. Esto no cambia su identidad, ni su personalidad.

Vía: IRLending