Debido a que los derechos cinematográficos de Spider-Man están en manos de Sony, encontrar las películas del arácnido en una plataforma puede ser más complicado de lo que debería. Sin embargo, Netflix se ha encargado de construir un catálogo bastante completo de este personaje, y el día de hoy se suma The Amazing Spider-Man a este servicio.

A partir del día de hoy, 2 de junio, The Amazing Spider-Man, película protagonizada por Andrew Garfield, ya se encuentra disponible en Netflix. Sin embargo, esto varía por región. Por ejemplo, en México no hay rastro alguno de esta cinta, pero en Estados Unidos ya está disponible la película. Nada que un simple VPN no pueda solucionar.

Recordemos que después de la cancelación de Spider-Man 4, The Amazing Spider-Man funcionó como un reboot. Aunque la primera cinta fue bien recibida, la segunda no tuvo la misma suerte y, junto a la filtración de Sony en su momento, los planes para una tercera aventura con Andrew Garfield y muchos spin-off de este universo, fueron cancelados. Sin embargo, esto dio pie a una colaboración con Marvel Studios para llevar a Spider-Man al MCU.

Esperemos que The Amazing Spider-Man esté en el Netflix de nuestra región lo más pronto posible. En temas relacionados, este es el requisito de Sony para hacer una cuarta película de Spider-Man con Tom Hollland. De igual forma, este personaje aparecerá en los parques de Disney.

Nota del Editor:

No soy un gran fan de The Amazing Spider-Man, pero nadie puede negar que Andrew Garfield hace un fantástico trabajo en este papel. Después de verlo en Spider-Man: No Way Home, parece que el actor por fin logró cerrar un capítulo en su vida.

Vía: Comicbook