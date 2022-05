Sony tiene un requisito para producir Spider-Man 4 con Tom Holland

Ya ha pasado prácticamente medio mes desde que Spider-Man: No Way Home conmovió a los fanáticos de Marvel, dando así un paso en la evolución del personaje que tanto se estaba pidiendo. Estas es suficiente razón para que se pida una siguiente parte, la cual se ha confirmado en ocasiones anteriores que va a ser un hecho en los próximos años.

No está de más comentar, que la siguiente parte de la historia podría tardar más de lo que se podría pensar, se debe al ya planeado descanso que contempla tomar Holland tras terminar grabaciones en The Crowded Room. Y es que el actor no ha descansado, ya sea en filmaciones para futuros proyectos o promoción de las cintas recién estrenadas.

En estos momentos, tanto Marvel como Sony ya están pensando en el reinicio del personaje, pues en estos momentos su situación indica que será toda una nueva odisea para Peter el empezar la universidad. Aunque hay una condición detrás de todo esto, dado que la compañía dueña de los derechos desea que Zendaya regrese como MJ y Jon Watts en la dirección.

Debido a una decisión que toma el personaje principal al final de la cinta, es casi imposible que el personaje de MJ pueda regresar, pero tal vez haya una manera de llevarla de vuelta a la pantalla. En cuanto al director, ha mencionado que ya no quiere hacer cine de superhéroes, por lo que podría ser complicado convencerlos después de tener su trilogía con Spidey.

Nota del editor: Son condiciones bastante específicas, pero aún si no se cumplen, es evidente que Sony seguirá exprimiendo a su personaje insignia mientras tengan los derechos en la bolsa. Al menos, está confirmado que Tom Holland todavía no se desprende del amigable vecino.

Vía: The Playlist