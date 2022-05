Al parecer, Sonic 2 se estrena en Paramount Plus mañana

Todo mundo sabe que Sonic The Hedgehog 2 La película se convirtió en un fenómeno de masas, pues al incluir nuevos personajes el éxito estaba asegurado para este erizo de color azul. Sin embargo, hay mucha gente que aún no la ha visto o quiere verla de nuevo, y aparentemente su archivo digital y estreno streaming no quieren esperar mucho más tiempo.

Según la información revelada por medios como ComicBook, la cinta protagonizada por Ben Schwartz y Jim Carrey llegará el 24 de mayo, así es, el día de mañana para el goce de los fanáticos. Además, quienes realicen la compra digital de la cinta serán acreedores para ver una nueva animación, esta lleva por nombre Sonic Drome Home y será exclusiva.

En cuanto a la gente que le gusta tener su copia digital de Blu Ray, esta tendrá que esperar algunos meses más (agosto) para obtener la caja con la película y algún disco adicional con material detrás de cámaras. Llegará en dos formatos, el sencillo y el 4K, esta última siendo la opción para todos aquellos que quieren experimentar las películas en todo su esplendor y calidad.

Recuerda que el servicio para ver esta película es Paramount Plus.

Hablando de la franquicia. Se confirmó que el personaje está haciendo una aparición especial en la más reciente cinta de Chip and Dale en Disney Plus, pero no es un cameo común y corriente. Si quieres darle un vistazo a la nota completa, te dejamos un enlace en el que conocerás la controversia detrás de este crossover que a muchos les ha gustado.

Vía: gonintendo