Chip ‘n Dale: Rescue Rangers llegó a Disney+ hace un par de días, y la gente no puede dejar de hablar sobre todos los cameos que aparecen en esta cinta. Desde Ugly Sonic, hasta personajes que forman parte del extenso mundo de Disney. Sin embargo, fue un mural de Spider-Man el que desató un sin fin de teorías. Ahora, para la sorpresa de muchos, se ha confirmado que el Spider-Verse es canon en el mundo de Chip ‘n Dale: Rescue Rangers.

Durante esta película, se puede apreciar el mismo mural que Miles Morales creó al inicio de Spider-Man: Into the Spider-Verse. Muchos se preguntaron cuál era el significado de esto, ya que Chip ‘n Dale: Rescue Rangers es una cinta de Disney, y no de Sony. Ante todas las dudas, Phil Lord, uno de los escritores de la aventura del arácnido, confirmó que el Spider-Verse forma parte del extenso mundo de Chip ‘n Dale.

Chip and Dale are canon https://t.co/NRHOMGR1oL — Phil Lord y Betancourt (@philiplord) May 22, 2022

¿Esto significa que veremos a Miles Morales en una futura película de Chip ‘n Dale, o viceversa? Probablemente no. Esta seguramente es una broma por parte de Phil Lord, quien ha trabajado en múltiples comedias a lo largo de los años. Aunque sí llama mucho la atención que el mural de Miles aparezca en esta cinta, recordemos que también hay referencias a otras propiedades que están lejos de ser parte de Disney.

Similar a ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, es muy seguro que la compañía del ratón logró un acuerdo con diversas compañías para hacer que los diversos cameos y referencias al extenso mundo de Hollywood fueran posibles. En temas relacionados, estos son todos los proyectos cinematográficos de Spider-Man en desarrollo. De igual forma, Marvel’s Spider-Man pudo ser una exclusiva de Xbox.

Nota del Editor:

Chip ‘n Dale: Rescue Rangers es un producto bastante interesante. Aunque claramente tiene un par de errores, y utiliza algunos de sus cameos como una forma bastante simple de atraer la atención del público, también es un producto que claramente demuestra la pasión por sus creadores. Al menos este trabajo cumple el sueño de todos los que deseaban una secuela de ¿Quién engañó a Roger Rabbit?

Vía: Phil Lord