Lista completa de futuras películas de Spider-Man

Algo de lo que debemos estar conscientes, es que en cualquier momento Spider-Man puede pasar al completo control de Sony para tener un reinicio en su propio universo de películas. Puesto que el incidente de 2020 es muy recordado después del estreno de Far From Home, situación en la que Tom Holland ya casi se va el Universo Cinematográfico de Marvel.

Para este tipo de incidentes, la empresa dueña de los derechos ya se está preparando con distintos lanzamientos en torno a los villanos más importantes del personaje, así como las entregas animadas de Into The Spider-Verse. Por esa razón, te traemos una lista de todos los proyectos que están por lanzarse próximamente y aquellos que ya están en producción.

Kraven el cazador

La película tratará de este personaje interpretado por Aaron Taylor-Johnson, quién poco a poco perderá los estribos en la aristocracia para convertirse en un cazador que quiere como siguiente víctima a Spider-Man. Además se espera que el Cuervo de Michael Keaton se una a su grupo, esto como iniciativa para tener a un equipo de villanos poderosos en el universo.

Se estrena el 23 de enero de 2023.

Spider-Man: Across The Spider-Verse

La secuela directa de Spider-Man: Into The Spider-Verse, que no está de más comentar, estaba planeada para tener su estreno en diciembre de 2022, pero al final se tuvo que mover hasta el 2023. Los actores de voz Miles Morales y Gwen Stacy regresan en sus papeles. Esta cinta contará con más cameos y apariciones de diferentes versiones del trepamuros.

Se estrena el 2 de junio de 2023.

Madame Web

En esta cinta la actriz Dakota Johnson interpretará a Cassandra Webb, una mujer en camino de convertirse en el personaje principal que hemos visto en cómics y series de la saga. Por ahora contará con un aspecto más joven, pero se espera que en algún momento adquiera la sabiduría del multiverso para poder dar consejos al amigable vecino de Nueva York.

Estrena el 7 de julio de 2023.

El Muerto

Hace un par de semanas en la Cinemacon se dio un anunció que muchos dejó sorprendidos, una adaptación de El Muerto está en camino para el universo de películas con Sony. Lo más curioso, es que el actor principal detrás de este luchador profesional será ni más ni menos que Bad Bunny. Algo que no gustó a la mayoría de los fanáticos.

Se estrena el 24 de enero de 2024.

Spider-Man: Beyond The Spider-Verse

Esta película de la serie Spider-Verse originalmente iba ser la “parte 2” de Across the Spider-Verse, pero hubo cambios en la producción que dieron un cambio a su título oficial. La producción seguirá de la mano con Sony Pictures, así como los actores de los personajes, directores y por supuesto, los guionistas que le dan forma a la trama principal.

Se va estrenar el 29 de marzo de 2024.

Venom 3

Otra de las revelaciones en Cinemacon 2022 fue la de Venom 3, la cual pone al Eddie Brock de Tom Hardy una vez más como protagonista, esto tras su regreso de la escena post créditos de la segunda parte. Esto podría llevar a los personajes a buscar a Peter Parker en su propio universo, puesto que de momento no existe un Spider-Man que derrotar ahí.

Su estreno aún no tiene fecha.

Spider-Women

Después de lanzar el tráiler de Across The Spider-Verse, la productora de Sony, Amy Pascal, confirmó un spin off en el que veremos a Jessica y Gwen Stacy hacer un viaje para encontrar un grupo de heroínas. Eso significa, que en las cintas próximas a estrenarse, se va a descubrir una manera sencilla de poder cruzar entre universos con un tipo de acción sencilla.

Aún no tiene fecha de estreno.

Proyecto de Olivia Wilde sin título

Olivia Wilde está confirmada para dirigir un proyecto en torno al universo de Spider-Man, aunque todavía no se especifica el personaje en el que se van a centrar. Pero los rumores indican que se tratará de Jessica Drew. Por otro lado, no se menciona si será un proyecto animado de Sony, o si tal vez optarán por el estilo de Live action para relacionarse con más personajes.

No hay fecha de estreno.

Jackpot

En 2020, se corrió la voz que indicaba que el ex productor ejecutivo de Arrow, Marc Guggenheim, estaba escribiendo un guión basado en el personaje de Jackpot, un aliado de Spider-Man que ha aparecido muy pocas veces en los cómics. Este tiene una personalidad un tanto extraña, dado que se divide en dos personajes, algo similar a lo visto con Moon Knight.

Aún no tiene fecha de estreno.

Proyecto de Roberto Orci sin título

Se decía que uno de los escritores del reinicio de Star Trek estaba trabajando en un guión para uno de los personajes más desconocidos de Spider-Man. Sin embargo, poca información ha salido a la luz en la actualidad.

The Sinister Six

Desde que The Amazing Spider-Man 2 se estrenó en 2014, ya estaba planeando una adaptación que trajera a los Seis Siniestros, un grupo de súper villanos dispuestos a unirse para derrotar a Spider-Man. Con el pasar de películas como Venom, es evidente que el grupo va reuniendo a sus seguidores poco a poco. Los ejecutivos de Sony están creando el camino para que esto suceda.

Nota del Editor: Vaya que Sony quiere exprimir a Spider-Man hasta donde más se pueda, algo que va a pasar constantemente debido a la popularidad del personaje en los últimos tiempos. Además, la emoción puede subir aún más con el próximo juego de Insomniac Games, que se presume será lanzado en PlayStation 5 para el 2023.

Vía: Rotten Tomatoes