Spider-Man: Across the Spider-Verse se retrasa

Spider-Man: Into the Spider-Verse es una de las películas más amadas del arácnido, y muchos están ansiosos por la secuela, la cual, originalmente, iba a llegar a los cines el próximo 7 de octubre. Sin embargo, se ha revelado que esta cinta, así como el tercer largometraje animado protagonizado por Miles Morales, se han retrasado.

De acuerdo con Deadline, Spider-Man: Across the Spider-Verse se ha retrasado ocho meses, y ahora llegará a los cines hasta el 2 de junio de 2023. Junto a esto, Spider-Man: Across the Spider-Verse II ya tiene una fecha de estreno, y será el 29 de marzo de 2024 cuando esta trilogía llegue a su fin.

Estas no son todas las novedades que tiene Sony sobre el universo de Spider-Man que desean crear. Madame Web, cinta protagonizada por Sydney Sweeney y Dakota Johnson, llegará a los cines el próximo 7 de julio de 2023. Por el momento no hay más información sobre los siguientes proyectos del estudio, como la película de Kraven the Hunter.

En temas relacionados, Sony por fin habla sobre Spider-Man 4 de Tobey Maguire. De igual forma, esto es lo que significa el final de Morbius para el futuro de este personaje.

Nota del Editor:

Sin duda alguna, una noticia que entristecerá a más de uno. Considerando la increíble animación que tuvo la primera cinta, probablemente este tiempo extra se usará para mejorar las técnicas de animación que cautivaron a todo el mundo hace tiempo.

Vía: Deadline