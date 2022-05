Se revela que Batman es bisexual

Batman es uno de los personajes más emblemáticos de la cultura popular. De esta forma, no debería ser una gran sorpresa ver constantes cambios a la personalidad e historia del Caballero de la Noche. Cada nuevo escritor nos presenta ideas únicas que reflejan un contexto social y cultural diferente. Es así que un reciente cómic ha confirmado que Bruce Wayne es bisexual.

El pasado mes de enero comenzó a publicarse Batman: The Knights, una nueva historia con Chip Zdarsky a cargo del guion, e ilustraciones de la mano de Carmine Di Giandomenico. Aunque los primeros cuatro tomos no fueron algo tan especial, el más reciente, el cual se publicó este mes, ha causado un furor en las redes sociales, ya que nos presenta una escena en donde Bruce Wayne estaba a punto de besar a Anton, un compañero de instituto. Sin embargo, esta afección no llegó a concretarse, ya que una persona interrumpió el intimismo momento que se nos presentó.

Así fue cómo reaccionaron los fans a esta noticia.

Batman Potentially just got confirmed to be Bisexual, that’s pretty cool

you just know some of THOSE people are gonna act like this completely ruins the character 💀 pic.twitter.com/0V8CVJlmn8

— Craig (@CS11__) May 16, 2022