Se rumora que el remake de The Last of Us llegaría este mismo año

Desde el año pasado surgió un rumor bastante importante en torno al estudio de desarrollo Naughty Dog, puesto que se ha mencionado en incontables ocasiones que un remake del primer The Last of Us estaría en camino. Esto no ha pasado de ser un simple mito en la industria; sin embargo, es posible que todo cambie totalmente en los próximos meses por venir.

Según un periodista conocido como Jeff Grubb confirmó que este remake es toda una realidad, el cuál llegará como una de las cartas fuertes de Sony Interactive para las fiestas navideñas. La información la dio a conocer mediante el podcast de Kinda Funny Games, mediante una plática en la que se discutía sobre los videojuegos que llegarán este 2022.

Este insider ha dado a conocer bastantes juegos en el pasado, de los cuáles ha acertado en un gran número de ocasiones, por lo que la fuente que tiene Grubb debería venir directamente de las oficinas de PlayStation. Además, esto coincide con las últimas declaraciones que Naughty Dog le ha hecho a la prensa en relación a sus proyectos actuales.

Para los no enterados, la compañía de desarrollo de videojuegos está trabajando en tres proyectos actualmente, el primero es el multijugador que se prometió en un inicio para TLOU: Part II, el segundo sería la reinterpretación del primer TLOU con algunos cambios en la historia. Por último, está la creación de una nueva IP o la continuación de Uncharted con otro protagonista.

Por ahora todos son rumores, pero posiblemente sepamos más en eventos importantes como el Summer Game Fest o en un propio State of Play.

Nota del editor: Realmente no sé si sería necesario traer un remake para un videojuego que ya es bueno por sí mismo. Además, no tiene ni siquiera 10 años en el mercado, por lo que es esfuerzo desperdiciado, al menos que exista un cambio realmente innovador y sustancial

Vía: Jeff Grubb