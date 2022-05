PlayStation da a conocer el nombre completo de Kratos

En ocasiones hay ciertos elementos de los videojuegos a los cuáles no se le presta atención por mero sentido común, pero hay fans tan aguerridos que quieren descubrir cada secreto de sus títulos favoritos. Esto llevó a un editor de God Of War a recibir un email que contenía ni más ni menos que el nombre completo de Kratos, algo que le pareció bastante divertido.

El 4 de mayo, el editor de videojuegos de The Guardian, Keza MacDonald, recibió un correo de marketing de alguien que definitivamente no conocía la serie creada en Santa Monica Studios. Llamando al protagonista John Kratos, y la cuenta de Twitter de PlayStation ha comentado al respecto, afirmando en broma que le gusta y ahora es su canon principal.

John Kratos is my head canon now.

Also the World Serpent is Colin. Hope that's OK @SonySantaMonica. https://t.co/6FRCnGL2mJ

