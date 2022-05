Master Chief pierde su virginidad en la serie de Halo y los fans no saben qué decir

Desde antes de su estreno, ya se sabía que la serie de Halo emitida por Paramount+ tendría algunos cambios en la historia, dado que ni siquiera los escritores de la misma habían probado los videojuegos. Y ahora con el episodio ocho los fans han perdido la cabeza, ya que al parecer el Spartan John 117 ha perdido su virginidad de forma sorpresiva.

Esta acción no tiene nada que ver con el lore, pues Master Chief es representado como un supersoldado que solo muestra un vínculo con su compañera Cortana, así que seguramente nunca ha experimentado estos acercamientos. Pero no es la primera regla que se rompe en el programa de TV, dado que ya van muchas veces que se quita el casco.

Respecto a la escena, la serie ha introducido un nuevo personaje, Makee, una humana que fue secuestrada y elevada a una posición de poder. John y Makee aparentemente son los dos únicos seres en la galaxia que pueden interactuar con los artefactos de Forerunner en la serie. Y después de experimentar una visión compartida, ambos tienen el acto mencionado, lo peor, es que Cortana está viendo todo.

La escena ha sido bastante criticada por los fanáticos de la franquicia, dado que la idea de tener a un Master Chief sin virginidad es algo que no se concibe, sobre todo por el lore ya establecido desde hace más de 20 años. Esto llevó a que los seguidores dieran a conocer su opinión en la plataforma de twitter, estas son críticas serías y algunas un tanto más relajadas como memes.

Look, I don't care if this is a spoiler, the world must know:

In this week's Halo episode, Master Chief has sex with a human covenant spy prisoner while Cortana watches and it appears it triggers events that will lead to the Fall of Reach

— Paul Tassi (@PaulTassi) May 12, 2022