Halo es un éxito mundial en Paramount+

Mientras que Netflix reporta pérdida de usuarios, otras plataformas de streaming, como Paramount+, registraron un fuerte primer trimestre este año. De esta forma, Paramount ha revelado que parte del éxito alcanzado por su servicio es gracias a la gran recepción de la serie de Halo, considerándolo un “gran éxito mundial”.

Por medio de una presentación enfocada en el desempeño de Paramount+ durante el primer trimestre de 2022, Bob Bakish, CEO de esta compañía, reveló números bastante positivos y un crecimiento favorable para este servicio. El ejecutivo mencionó que la popularidad de la serie de Halo, 1883 y Star Trek: Picard jugaron un papel fundamental entre enero y marzo de este año.

Paramount+ experimentó un gran crecimiento el último trimestre, ganando 6.8 millones de suscriptores, lo que eleva su total a 40 millones. Los ingresos del servicio de transmisión también crecieron un 148% a $585 millones en el primer trimestre. Esto fue lo que comentó Bakish al respecto:

“Los últimos tres meses han demostrado una vez más el poder y el potencial de los activos únicos de Paramount y el impulso continuo de la empresa. Nuestra estrategia está funcionando y nuestra ejecución es sólida, ya que nos mantenemos enfocados en brindar una gran experiencia para los consumidores y un modelo financiero atractivo para nuestros accionistas”.

Considerando que la serie de Halo fue renovada para una segunda temporada, incluso antes del estreno de la primera, no debería ser una sorpresa escuchar que Paramount tenga fe en este proyecto. Solo esperemos que todo salga de acuerdo con el plan de esta compañía. En temas relacionados, ya sabemos cuándo es que llegará Sonic the Hedgehog 2 a esta plataforma. De igual forma, 343 Industries no está de acuerdo con Halo Infinite.

Nota del Editor:

La serie de Halo ha sido bastante entretenida, aunque claramente hay errores en ella, principalmente hablando sobre su estilo visual, no hay que negar que esta producción tiene calidad, y su éxito es más que merecido.

Vía: Deadline