El Día de Star Wars ya está en marcha. De esta forma, Amazon ha comenzado una serie de ofertas relacionadas con todos los productos de la serie creada por George Lucas. Actualmente, podemos encontrar descuentos en películas, juegos, libros de arte, figuras de acción, LEGO, y todo producto que tenga que ver con este universo muy, muy lejano.

De esta forma, a continuación te presentamos algunos de los artículos que todos los fans de Star Wars deben de aprovechar el día de hoy.

The Sims 4 Plus Star Wars Journey to Batuu Bundle – Disponible a $351 pesos.

STAR WARS The Black Series Darth Maul – Disponible a $650 pesos.

Star Wars Jedi: Fallen Order – Disponible a $465 pesos.

Darth Plagueis: Star Wars Legends – Disponible a $122 pesos.

Star Wars: Episode IV: A New Hope [Blu-ray] – Disponible a $481 pesos.

The Art of Star Wars: The Mandalorian (Season Two) – Disponible a $478 pesos.

Star Wars El Ascenso de Skywalker – Steelbook [Blu-ray] – Disponible a $259 pesos.

Funko Pop! Star Wars: The Mandalorian – Mando Holding Child – Disponible a $224 pesos.

LEGO Star Wars El Mandaloriano y el Niño (295 Piezas) – Disponible a $388 pesos.

STAR WARS La colección Vintage OBI-WAN Kenobi – Disponible en $375 pesos.

Puedes conocer la lista completa de rebajas aquí. De igual forma, el nuevo tráiler de Obi-Wan Kenobi ya está disponible, y aquí lo puedes ver.

Vía: Amazon