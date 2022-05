Éstos son los primeros detalles de The Nun 2

La semana pasada se reveló que The Nun 2 será el siguiente capítulo en el extenso universo cinematográfico de The Conjuring. Aunque en su momento no se compartió mucha información sobre este proyecto, un sitio busca talentos ha revelado los primeros detalles sobre la historia de esta secuela, así como los nuevos actores que veremos.

Por medio del sitio de CastItTalent.com, se ha revelado cuándo y en dónde es que esta cinta se llevará a cabo, así como los primeros detalles sobre su historia. Esto fue lo que se menciona al respecto:

“1956 – Francia. Un sacerdote es asesinado. Un mal se está extendiendo. La secuela del gran éxito mundial LA MONJA sigue a la HERMANA IRENE mientras se enfrenta una vez más a la fuerza demoníaca VALAK, LA MONJA DEMONÍACA”.

Considerando la sinopsis, no sería descabellado pensar que Taissa Farmiga y Jonas Bloquet retomarán los papeles que interpretaron en la primera cinta de The Nun. Junto a esto, también se han revelado dos papeles completamente nuevos. El primero de estos es Sophie, una niña de 10 a 12 años, descrita como:

“Una tímida y dulce estudiante de 10 años en St. Mary’s School, en Francia… Sophie a menudo es atormentada hasta las lágrimas por un grupo de chicas malas. Ella entabla una amistad con FRENCHIE, que trabaja en los terrenos de la escuela. Aparentemente, él es el único aliado de Sophie, aparte de su hermana. Ella puede hacer frente a los bullies en la escuela… hasta que también se ve acosada por misteriosos demonios”.

De igual forma, se habla sobre Antoinette, descrita como una de las chicas de la escuela que intimida a Sophie. Por el momento no hay actriz para estos dos papeles, pero en futuro se dará a conocer esta información. En temas relacionados, puedes conocer más sobre The Nun 2 aquí.

Nota del Editor:

Por extraño que suene, el universo de The Conjuring es el único que parece que logró replicar la fórmula del MCU y tener un éxito. No estamos hablando de crossovers, sino de un universo en constante expansión que cuenta con el suficiente misterio para atraer a bastante público, y eso es un logro que no muchos pueden replicar.

Vía: Comicbook