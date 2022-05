¡El nuevo tráiler de Obi-Wan ya está aquí!

Hoy es 4 de mayo, o May the 4th, mejor conocido como el Día de Star Wars. De esta forma, no es una sorpresa ver que Obi-Wan Kenobi, la siguiente gran serie para Disney+, ha estrenado un nuevo tráiler, el cual luce espectacular.

Después de un primer avance enfocado en presentarnos una vez más a Ewan McGregor como Obi-Wan, así como a versiones live action del Gran Inquisidor y otros personajes de las series animadas, el tráiler del día de hoy está enfocado en algunas secuencias de acción, así como el conflicto que hay dentro de nuestro protagonista.

No solo los Inquisidores estarán buscando a Obi-Wan, sino que varios cazarrecompensas, y hasta fantasmas de su pasado, desean la cabeza del Jedi. Por si fuera poco, el final del tráiler nos da una mirada a lo que parece ser el reencuentro entre Obi-Wan y Anakin, ahora como Darth Vader.

Obi-Wan-Kenobi llegará a Disney+ el próximo 27 de mayo de 2022. En temas relacionados, una nueva antología animada de Star Wars será anunciada durante Star Wars Celebrations. De igual forma, Amy Henning ya está trabajando en un nuevo juego de esta serie.

Nota del Editor:

Obi-Wan Kenobi luce increíble. Más que continuar con la nueva saga que hemos visto con The Mandalorian y The Book of Boba Fett, esta producción está enfocada en la nostalgia y en los fans de las películas principales, no tanto en el universo expandido. Lo mejor será ver a Ewan McGregor como un viejo Obi-Wan.

Vía: Star Wars