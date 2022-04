Amy Hennig anuncia un nuevo juego de Star Wars

Hace un par de años, Amy Hennig, creadora de Uncharted, nos presentó una nueva visión para Star Wars. Sin embargo, este proyecto fue cancelado y todo parecía indicar que la legendaria desarrolladora se alejaría de esta serie. Afortunadamente, esto ha cambiado el día de hoy, ya que un nuevo título de Star Wars a cargo de Henning se ha anunciado.

Skydance New Media, estudio co-creado por Henning, está a cargo de este proyecto, el cual es descrito como un “juego de acción y aventuras ricamente cinematográfico que presenta una historia original”. Esto fue lo que mencionó la desarrolladora al respecto:

“A menudo he descrito cómo ver Star Wars en 1977 esencialmente reconectó mi cerebro de 12 años, moldeando mi vida creativa y mi futuro de manera indeleble. Estoy encantado de volver a trabajar con Lucasfilm Games para contar historias interactivas en esta galaxia que amo”.

Aunque la concepción original de Skydance New Media parecía indicar que el estudio se iba a concentrar principalmente en contenido transmedia para servicios de streaming, los últimos dos anuncios de este equipo se han enfocado en juegos. Recordemos que el año pasado, este equipo reveló un título de Marvel el cual le dará un gran peso a la narrativa.

De esta forma, el siguiente trabajo de Skydance New Media se une a proyectos como Star Wars: Eclipse a cargo de Quantic Dreams, el juego de mundo abierto de Ubisoft Montreal, y los tres títulos de la serie que aún están a cargo de EA. Lamentablemente, aún no hay información sustancial sobre el título a cargo de Amy Hennig. No hay nombre, fecha de lanzamiento o plataformas.

En temas relacionados, Star Wars Visions podría tener una segunda temporada. De igual forma, Kingdom Hearts IV tendría un mundo de Star Wars.

Nota del Editor:

Amy Hennig sabe perfectamente cómo hacer juegos de acción con un enfoque narrativo. De esta forma, estoy muy emocionado por este proyecto. Si bien parece que aún faltan muchos años para ver este título en nuestras manos, al menos sé que la serie está en las manos correctas.

Vía: Polygon