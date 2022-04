Gracias a que The Batman ya está disponible en HBO Max, muchos fans han tenido la oportunidad de ver detalladamente la reciente película de Warner Bros. De esta forma, no debería ser una sorpresa escuchar que una serie de easter eggs han comenzado a surgir en línea. Uno de estos señala que el escondite de The Riddler se puede ver claramente mucho antes de que Batman lo encuentre.

Por medio de Twitter, un fan menciona que en el minuto 31:55, se puede ver el departamento que le pertenece a The Riddler. Este lugar se encuentra frente al Iceberg Lounge, un lugar clave de actividad criminal y sumamente importante para el final de la cinta. Esto bien pudo quedarse así, como una referencia, pero Matt Reeves, director de The Batman, respondió a este tweet, y reveló que, en efecto, se puede ver al villano a cargo de Paul Dano en el momento previamente mencionado.

The Riddler elige este lugar como punto clave para llevar a cabo su plan. No solo puede seguir los pasos de todos sus objetivos y atacarlos, algo que vimos con Gil Colson, el fiscal de distrito de Gótica, sino que también le da una vista perfecta para hacer un tiro mortal, como lo vimos al final de la cinta.

En temas relacionados, ya sabemos cuándo llegará el Blu-ray de esta película. De igual forma, el Joker de este universo regresaría en la serie de Arkham.

Vía: Matt Reeves