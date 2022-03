La semana pasada se reveló la escena eliminada de The Batman protagonizada por una nueva versión de Joker. De esta forma, muchos se preguntan si veremos a este personaje en una secuela de esta película. Si bien esto aún no está decidido, parece que podríamos ver a este villano en la serie de Arkham que está en desarrollo para HBO Max.

En una reciente entrevista con Variety, Matt Reeves, quien está a cargo de varios proyectos relacionados con The Batman, ha mencionado que podríamos ver a Barry Keoghan como el Joker durante la serie de Arkham. Pese a que no hay planes para ver a este villano en una secuela de The Batman, la serie sería perfecta para presentarnos de manera formal al personaje. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Puede haber lugares. Hay cosas que me interesan mucho hacer en un espacio de Arkham, potencialmente para HBO Max. Hay cosas de las que hemos hablado allí. Así que es muy posible. Tampoco es imposible que haya alguna historia que regrese a donde Joker entra en nuestro mundo”.

Por el momento no hay algo oficial. Sin embargo, considerando que el Joker es uno de los personajes más icónicos de DC, Warner Bros. simplemente no introduciría una nueva versión del villano, solo para nunca más verlo en pantalla. Por su parte, Reeves ha señalado que le encantaría trabajar con Mr. Freeze o Two-Face para una secuela de The Batman.

Vía: Variety