¿Qué esperar en la próxima entrega de The Witcher?

The Witcher 3: Wild Hunt se convirtió no sólo en uno de los mejores juegos de la historia después de su lanzamiento en mayo de 2015. El desarrollo de CD Projekt Red también dio lustre a una franquicia de culto y le dio reconocimiento a un tesoro cultural polaco: la serie de libros de Andrzej Sapkowski. Incluso se gestó un spin off en forma de juego como servicio: Gwent. Sin contar, por supuesto, la exitosa serie de Netflix protagonizada por Henry Cavill. A partir de la cual se ha construido un universo propio.

Gracias a un acuerdo original con el autor (con críticas y recursos legales por parte de Sapkowski al considerarlo injusto años después de firmarlo), CD Projekt tiene la posibilidad de explotar la franquicia de manera ininterrumpida. El fracaso en crítica de Cyberpunk 2077, el más reciente juego del estudio, se conjuntó con el amplio alcance que ha tenido la producción en manos de Netflix. Las expectativas de un nuevo juego dieron lugar, en los últimos años, a rumores acerca de lo que se vendría para Geralt de Rivia y su universo en el gaming.

Este 21 de marzo CD Projekt Red confirmó, por fin, que tendríamos un nuevo juego inspirado en esta propiedad intelectual. Sin embargo, no sería The Witcher 4. Sería una saga completamente nueva, sin dar más detalles que un teaser alrededor del medallón aparentemente perteneciente a la Escuela del Lince. Además, el desarrollo sería en Unreal Engine 5 con respaldo de Epic Games, sin que esto signifique que su venta sería exclusiva para la tienda de dicha desarrolladora.

Jason Slama, quien dirigió en su momento Gwent, será el responsable de dirigir los destinos del proyecto. Fuera de ello no conocemos gran cosa del mismo. Incluso los detalles que se han revelado dan pie a confusiones o expectativas que podrían romperse o venirse abajo, especialmente para quienes llegaron a la saga en el último juego o por la serie de televisión. Por ello platicamos con alguien muy empapado en la senda del brujero.

El Brujo al rescate

Entre los fans que se congregan en redes sociales para discutir la actualidad de la saga The Witcher se le conoce como Sardinilla en Lata, haciendo alusión al nombre en español de Roach, el corcel de Geralt. Su cuenta de Twitter, @TheWitcherSardi, es una referencia para quienes buscan con humor conocer a profundidad el universo creado por Sapkowski. También es participante habitual en las conversaciones realizadas por el canal especializado de YouTube El Continente. A ella, pues, acudimos para discutir qué podemos esperar en este próximo título.

Sardinilla nos cuenta (sí, la expresión es un poco rara) que para ella la situación de CD Projekt después de Cyberpunk 2077 hacía necesario el construir un nuevo juego de The Witcher. Lo que ella no esperaba, sin embargo, es que se tratara de una saga completa y no solamente de un título. Aunque, claro, admite que será un poco complicado no ver al Carnicero de Blaviken como personaje protagónico jugable de estas futuras andanzas.

“El arco de Geralt se cerró de forma bastante satisfactoria en The Witcher 3 y es el momento de ver caras nuevas”, nos platica la persona detrás de esta peculiar cuenta. “Al fin y al cabo, The Witcher va mucho más allá de Geralt y se puede hacer un gran trabajo contando historias en las que no esté el Lobo Blanco”.

En un mundo donde las redes sociales tienen polémicas constantes, las controversias se olvidan rápido. Por ello, para Sardinilla es muy poco probable que los juegos venideros de The Witcher se vean afectados por las polémicas en las que Cyberpunk 2077 se ha visto envuelto. Más bien es una oportunidad dorada para que el estudio muestre que han aprendido de sus errores, a través de esta nueva saga y un nuevo proyecto alrededor de la franquicia.

“Todavía faltan años para que tengamos el primer juego de la nueva saga de The Witcher. Mientras, CD Projekt va a continuar trabajando en Cyberpunk 2077 para intentar arreglar todo el desastre de su lanzamiento y compensar a los usuarios. También vamos a tener un nuevo juego de cartas de The Witcher a finales de este mismo año, del que por ahora solo se conoce el nombre en clave Project Golden Nekker“, nos indicó Sardi. “Si hacen las cosas bien y crean obras maestras como The Witcher 3, la gente comprará sus juegos”.

Los diversos rostros del Brujo

The Witcher se ha convertido en una franquicia que va mucho más allá del medio en el que se originó y en el que obtuvo fama. No son sólo libros y una serie de videojuegos. En los últimos años, hemos visto cómic al estilo occidental, manga, una serie de televisión y una película animada. Naturalmente, una nueva saga en el gaming puede hacer que los fans llegados de las diversas plataformas. Para Sardi, la marca de The Witcher y su impacto como una de las sagas de fantasía al que más medios ha llegado le da potencial al proyecto de abarcar audiencias más amplias.

“Puede que una adaptación a un determinado medio no te guste, pero siempre vas a tener el material original de los libros. Puede que los libros no te gusten, pero los juegos o la serie sí”, nos comenta Sardinilla. “Incluso para la gente que no conoce nada sobre The Witcher, la nueva saga de videojuegos podría ser una oportunidad perfecta para conocer este universo. Siempre que el producto sea de calidad, creo que los fans estaremos contentos”.

El medallón en la imagen de anuncio para el próximo título generó un debate. Sin embargo, los desarrolladores confirmaron que se trataba de la figura de un lince. Esto tiene conexiones con una escuela de brujos muy peculiar, pero la cual tiene sus raíces en el fan fiction y no en los materiales canónicos hasta el momento. Ni de los juegos ni de las novelas. Se trata de material creado por los usuarios Witcher190 y SMiki55 en The Witcher Fanon Wiki.

“Lo que proponen es interesante porque se trataría de una nueva Escuela fundada por Lambert, Keira Metz y miembros de la Escuela del Gato después de los sucesos de The Witcher 3. La Escuela del Lince contaría en sus filas con brujos, brujas, magos y hechiceras, y su estilo de combate sería muy parecido al de la Escuela del Gato con armadura ligera y centrado en velocidad, precisión y agilidad”, nos cuenta Sardi, añadiendo que naturalmente es muy difícil que esta historia llegue tal cual al juego. “Llegarían incluso a crear las primeras versiones de armas de fuego para su equipo de lucha contra los monstruos”.

Un mundo viejo, una historia nueva

Historias próximas de The Witcher, en juegos tan diversos como la televisión o los juegos de mesa, están planteados para contar el pasado de este universo. Blood Origin, proyecto de Netflix en desarrollo, se sitúa temporalmente mil 200 años antes de la aventura que conocemos de Geralt. Mientras tanto el juego The Witcher Old World también tiene como premisa mostrar un mundo pretérito. Por ello, buena parte de las expectativas se fundamentan en mostrar justo esta realidad previa a la extinción casi total de los brujos.

“Una de las teorías que contemplamos los fans es que la nueva saga sea una precuela a las aventuras de Geralt y esté ambientada en la edad dorada de los brujos, donde podríamos crear a nuestro personaje y elegir Escuela como en dicho juego de mesa”, nos platica Sardinilla. “También podrían utilizar algunos de los diseños de monstruos del juego The Witcher Monster Slayer, ya que tiene una ampliación del bestiario bastante interesante”.

Sapkowski creó en sus historias un mundo con regiones variadas, inspiradas en el folklore y la historia de los pueblos eslavos y en el norte de Europa. Pero no detalló una geografía, la cual sí fue desarrollada de manera adecuada por CD Projekt. También han ampliado el bestiario respecto a lo que se conocía de los libros, dotándolo de especímenes increíbles y que incluso han sido referencia al hablar de criptozoología. Por lo mismo, algo que se espera es que se respeten estas bases para el proyecto venidero.

La sangre de los elfos

Una de las expectativas que se barajaban para un próximo juego de The Witcher era tener a Ciri como protagonista, situación que aparentemente no tendrá cabida con lo que se conoce del juego. Sin embargo, para una fan como Sardinilla el personaje se merece claramente tener su propio título. Aunque para ello sería necesario tomar riesgos complejos, aunque eso no quita que sea muy querida y tenga un potencial enorme.

“Los poderes que posee son un arma de doble filo porque El Continente se le podría quedar pequeño. CD Projekt se tendría que aventurar a crear nuevo lore e incluso nuevos mundos y correría el riesgo de alejarse demasiado de lo que es The Witcher. Además, si la saga tiene lugar después de los sucesos de The Witcher 3 tendrían que confirmar uno de los tres finales posibles como canon, lo cual sería contradictorio para los jugadores que obtuvieron un destino distinto para Ciri”, cuenta la creadora de contenido.

Finalmente, este próximo juego puede saldar una cuenta con parte de la comunidad: la representación femenina. Más que un tema de corrección política, se trata de trabajar en temas que alcanzaban puntos absurdos. Desde los cambios en personajes para hacerlos más atractivos hasta, como comenta Sardi en entrevista, una hipersexualización. Mientras Geralt tenía armaduras completas y variadas, por ejemplo, Ciri combatía en camisa y botas de tacón. Aunque no sería el único punto a mejorar.

“Por supuesto, otro punto sería el sistema de combate, que a mí no me disgusta del todo, pero entiendo que puede resultar poco fluido y repetitivo en comparación con otros juegos del género. En este aspecto sí que espero una mejora significativa o un enfoque completamente distinto que haga que la nueva saga de The Witcher sea igual de disfrutable, tanto a nivel narrativo como de jugabilidad”, concluyó Sardinilla.

Queda mucho para descubrir lo que tiene en mente CD Projekt Red. Recordemos que, de hecho, entre el anuncio de Cyberpunk 2077 y su lanzamiento pasaron más de 8 años. Sin embargo, la calidad y el estatus de culto que ha dejado a su paso la franquicia de The Witcher en el gaming ha incentivado las expectativas de los fans. También el éxito de las adaptaciones que ha tenido el material en otros medios. Por lo mismo se seguirá de cerca lo que esté por venir para el legado de Geralt a futuro.