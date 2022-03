Demon Slayer es considerado uno de los mejores animes de los últimos años. La historia creada por Koyoharu Gotouge va de la mano con el maravilloso trabajo de Ufotable. Con tan solo dos temporadas, y una película, este anime nos ha entregado momentos memorables que han sido amados por toda una comunidad. Desde el primer enfrentamiento de Tanjiro con un demonio, pasando por la pelea entre Rengoku y Akaza, hasta las recientes aventuras en el Distrito Rojo. Es así que aquí te decimos cuáles son los cinco capítulos mejor calificados de la serie en IMDb… hasta ahora.

5-. Transformation (temporada dos, episodio 14) 9.5

Después de un feroz enfrentamiento entre Daki y Tanjiro, todo parecía que nuestro protagonista estaba a punto de perder la batalla contra la Luna Superior Seis. Sin embargo, Nezuko apareció inesperadamente para salvar a su hermano. Aunque esta no es la primera vez que vemos a este personaje pelear, sí fue una sorpresa para muchos cuando la inocente y adorable Nezuko se convirtió en un dominio con un poder capaz de rivalizar a los más fuertes contrincantes que podemos encontrar en este mundo. Junto a esto, la transformación física comenzó una serie de discusiones sobre la aparición de esta adolescente.

4-. Defeating an Upper Rank Demon (temporada dos, episodio 16) 9.5

Aunque por un momento parecía que Tanjiro y compañía por fin estaban a punto de derrotar a Daki y Gyutaro, esta batalla dio un giro inesperado cuando los demonios derrotan a Tengen, Zenitsu e Inosuke, dejando a nuestro protagonista en una posición muy peligrosa. Aquí destaca no solo la animación, sino la forma en la que todas las piezas que se han presentado poco a poco a lo largo de este arco, se han conectado para llevar a nuestros protagonistas este momento de incertidumbre.

3-. Hinokami (temporada uno, episodio 19) 9.7

Por mucho tiempo, Hinokami fue considerado el mejor episodio de la serie, reconocimiento que sí merece. La animación de Ufotable brilla y deja en claro que ese es uno de los estudios más aclamados de la actualidad. La música de Go Shiina es el acompañante perfecto para uno de los momentos más emotivos y épicos en toda la serie. Cuando la gente dice que Demon Slayer es el anime de la década, no se refieren a su historia o personajes, sino al aspecto artístico que representa la animación. De esta forma, este episodio será recordado por mucho, mucho tiempo.

2-. Set Your Heart Ablaze (temporada dos, episodio siete) 9.7

Originalmente el clímax de la película de Mugen Train, Set Your Heart Ablaze fue el capítulo final de la versión televisiva de la cinta. Una vez más, Ufotable logró superarse, y nos entregaron una fantástica adaptación de la pelea entre Rengoku y Akaza. Aunque este enfrentamiento no existe en el manga, cada una de las escenas nuevas son extraordinarias, dejando en claro el poder que existe entre estos dos personajes, y logrando que el Pilar de las Llamas, pese a que no estuvo con nosotros durante mucho tiempo, se convirtiera en uno de los cazadores más amados de Demon Slayer.

1-. I Will Never Give Up (temporada dos, episodio 17) 9.8

Pese a que todo indicaba que Daki y Gyutaro habían ganado la batalla, Tanjiro, Tengen, Inosuke y Zenitsu se lograron levantar una vez más. Mientras que Tanjiro y Tengen se enfrentaron a Gyutaro, Zenitsu e Inosuke se encargaron de Daki. La pelea fue brutal y, para la sorpresa de muchos, Ufotable hizo algo que parecía imposible, y nos demostraron una animación que incluso logró superar a lo visto en Hinokami y Mugen Trian. La música de Go Shiina una vez más brilla y se complementa de una forma maravillosa con el ritmo del enfrentamiento, y los poderes del Pilar del Sonido. El primer lugar es un honor más que merecido.