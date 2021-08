Movie Review – The Witcher: Nightmare of the Wolf

En los últimos 10 años hemos visto crecer los medios en los que la saga The Witcher, obra creada por el autor polaco Andrzej Sapkowski, se ha visto retratada. Cierto, su reputación en los videojuegos es innegable. Netflix está apostando por la serie ante el éxito que ha tenido su primera temporada, al punto de tener un spin off en puerta. Hemos visto cómics y en breve se prevé su llegada al manga. ¿Qué quedaba por ver? Bueno, pues una historia animada. Se trata de The Witcher: Nightmare of the Wolf.

Sapkowski creó su mundo, El Continente, con reglas un tanto claras. Sabemos qué son los brujos y de dónde vienen. Que los llevan a las escuelas del Lobo, el Oso, la Serpiente o el Gato y allí son puestos bajo la prueba de las hierbas. Conocemos que pocos sobreviven. Incluso sabemos los orígenes de la magia y sus monstruos dentro de este universo debido a la Conjunción de las Esferas. Estamos al tanto de todo, pero no se nos ha contado con detalle.

En todo el media de The Witcher hemos conocido también a Vesemir. El patriarca de Kaer Morhen. Sabemos que es una respetada figura de autoridad. Un brujo veterano en una profesión donde morir es cosa de jóvenes. Nos encariñamos con él. Pero nunca conocimos su historia. No extraña que, aprovechando los naturales vacíos que deja este universo, Netflix se enfoque en llenarlos para regocijo de los fans. Vengas de los libros, los cómics, los juegos o la serie.

La Escuela del Lobo

Nos saltaremos la discusión bizantina si este proyecto es realmente un anime o no, pues el concepto para muchos pasa por una denominación de origen. Lo que sí es claro es cómo buscan darle esa estética cercana a la animación japonesa que caracteriza a series como Avatar. No extraña que detrás estén los surcoreanos de Studio Mir, quienes fueron responsables de La Leyenda de Korra.

Tenemos en esta cinta, con poco menos de hora y media en duración, dos premisas que transcurren en paralelo. La primera es conocer la juventud de Vesemir en su apogeo. Vemos no solamente su peculiar actitud como un joven brujo, respetado entre los suyos, sino que además nos cuenta bajo su perspectiva cómo cambió la que significa ser un witcher en las complicadas relaciones políticas de su mundo. Recordemos que, al menos en los libros y los juegos, la trama no se tienta el corazón al destapar las cloacas bajo las nobles cortes de cada reino (donde nada bien a gusto la inteligencia redaniana).

Por otro lado somos testigos de otro punto que los libros y sus derivados no dejaron ver: cómo se forja un witcher. Sí, como lo mencionamos, queda clarísimo que hay mutaciones involucradas. Fuerte entrenamiento y suma crueldad. Pero una cosas es darlo como algo entendido. Otro es verlo con tus propios ojos. Más con el salvajismo que permite la animación al momento de retratar lo que está en la cabeza de un escritor o guionista.

No necesitas mutaciones para arrancarle a un hombre su humanidad

El argumento mantiene la costumbre que vimos en la serie de saltar entre líneas temporales. Sólo que la diferencia de edades que tiene Vesemir en un periodo y otro vuelve todo menos confuso respecto a lo que fueron esos cambios en la primera temporada. Lo vemos siendo un puberto en unas secuencias, al tiempo que observamos sus mejores años de “juventud” (no olvidemos el envejecimiento retardado de estos seres) en otras.

Beau DeMayo es acreditado como el guionista principal de esta cinta. Honestamente podríamos hablar de su mejor trabajo, considerando dos cosas. La primera es el estudio de muchos temas que el lore de la franquicia dejó sin resolver y la manera en que ata estos cabos. Si eres un veterano de la saga vas a encontrar respuestas importantes que Sapkowski no tuvo el tiempo (o, conociéndole, el interés) de resolver. Si vienes de la serie o del tercer juego, notarás algunas referencias atractivas a ambos retratos.

Incluso detalles que quedaron sueltos a lo largo de años de historias, relatos, quests y juegos de Gwent se han mostrado en poco más de una hora de historia. Un ejemplo: sabemos bien que los hechiceros y los monstruos llegaron con la Conjunción de las Esferas. Pero la relación entre ambos queda poco esclarecida. Al mismo tiempo se dejó al lector o jugador que imaginara la relación entre la magia y los brujos. Es más, poco se habla de los nexos entre un witcher y su vida antes de lo que era la prueba de las hierbas. Bueno, si pones atención encontrarás datos clave.

Incluso los personajes que la serie tiene el lujo de presentar cumplen roles clave. Vemos, por ejemplo, a un patriarca anterior a Vesemir en Deglan. Se trata de un brujo con experiencia, pero cuyo contexto se remonta a tiempos antiguos. Por lo tanto, la manera en la que ve la caza de monstruos es diferente y revela más acerca del origen que tiene esta peculiar profesión. Gilcrest exhibe el lazo entre las hechiceras y los gobiernos de los que tanto se nos habló, pero que poco pudimos ver. Incluso tenemos en Illyana a un cálido interés romántico que tiene mucha mayor empatía comparado al divisivo triángulo amoroso Yennefer-Geralt-Triss.

Pese a todo lo anterior hay una enorme desventaja: la trama no se toma el tiempo de dar contexto al mundo. Debes llegar a esta parte de la franquicia con nociones de qué es El Continente, qué son los brujos y cuáles son sus roles. No se da una introducción a ello y puede que ahí radique su principal pecado. Un espectador no iniciado puede tener problemas para captar lo que sucede y su relevancia. Incluso esta ausencia de información puede llevar a que no desarrolle interés en lo absoluto. Mientras tanto, si bien ata cabos sueltos, cuando ya conoces la historia el argumento no deja de tener una sensación de que todo lleva a un camino conocido y predecible.

Creo en la espada

La animación está lejos de ser perfecta. Es muy evidente que parte del “encanto” y “estilo anime” no se reduce sólo a los ojos grandes y los temas “maduros”. También a trabajos donde la fluidez de los cuadros por segundo se reduce, al tiempo que se reciclan las células. Vamos, que estamos hablando de un trabajo de relativo bajo costo. Aunque no por ello menos cumplidor.

Sí, los libros te permiten a imaginar a un Witcher como un guerrero que danza espada en mano rebanando creaturas y aprovechando la magia. Los videojuegos tienen que batallar para volver estas escenas interactivas y visualmente atractivas. La serie necesita presupuesto para que Henry Cavill cumpla este rol y mate tanto monstruos como alimañas humanas con sus propias manos. Bueno, la animación tiene esa ventaja: pueda dar vida a la imaginación con mayor libertad.

El diseño de personajes es atractivo y está en la tónica de la estética “anime de acción adulto” que se quiere imprimir. Mientras tanto, al tiempo que hablamos acerca de cómo la trama cumplía con la misión de brindar respuestas clave, no podemos negar que la acción sobresale. Y mucho.

Vesemir no tarda más de cinco minutos en mostrar cómo un brujo tiene habilidades sobrehumanas y elementos mágicos para exterminar una amenaza supernatural. Con lujo de violencia, brutalidad y detalles visualmente atractivos. El salvajismo en diversas secuencias donde los witchers y hechiceros muestran aquello que los vuelve únicos no tiene piedad. Tampoco aquellas en las que se deja claro al observador que este mundo fue construido de forma sucia, oscura y madura. Lo cual, bueno, tiene su encanto.

Cuídate de un viejo en una profesión donde se muere joven

Quien esto escribe notó un agradable trabajo de doblaje al español latino. Se trata, al final del día, de un relato en el que se van a revelar detalles en un mundo que lleva construyéndose más de tres décadas. Hay recién llegados que buscarán, siempre, poner la mayor atención escuchando la historia en su lengua. La labor es poco más que correcta.

En lo que a veteranos y grandes nombre de la industria, Gerardo Reyero acierta en un papel que le viene bien pero que no lo pone bajo los reflectores. Mientras Sergio Gutiérrez Coto, quien le dio voz a Aragorn, encarna de manera interesante a un Vesemir que recuerda lo mejor de este personaje emblemático de la saga El Señor de los Anillos. Aunque, claro, con un toque un poco más terrenal. Incluso Humberto Solórzano, como Deglan, da un buen retrato a un patriarca con rasgos de desencanto.

Quizá el punto más flojo en cuanto a las voces esté en los intérpretes relativamente más jóvenes. Ojo, no lo hacen mal. Pero la diferencia en cuanto a intensidad es notable, aunque son acordes a lo que sus personajes representan. Emilio Treviño tiene encanto, pero le falta un poquito para retratar la voluntad del Vesemir joven. Edurne Keel se escucha interesante pero no tan pasional como parece requerir Gilcrest, mientras Alicia Vélez se queda un poquito abajo del potencial que Illyana tiene. A eso hay que sumar que los diálogos tienen ligeras imprecisiones al momento de adaptarse al español, cosa que salta cuando ves una versión luego de otra… o ves los subtítulos, vamos.

Mueren los reyes y caen los reinos, pero la magia permanece

Fuera de los libros y los videojuegos estamos ante la mejor pieza mediática de la saga The Witcher. Es congruente con su universo, responde dudas (canónicas o no, ya sabemos lo celoso que es Sapkowski con su material) y resulta en un relato atractivo. Es un contenido obligado para cualquier fan de la franquicia, sin duda.

No estamos, por supuesto, ante una pieza perfecta. Ni siquiera estamos ante un trabajo de animación que supere lo meramente destacado. Es un producto construido para llamar la atención sobre una etapa futura de la serie televisiva, creado a la par de su forma de ver este universo. Ata cabos pero no da contexto. No sirve, por tanto, como pieza para introducirse en este mundo. Incluso podríamos decir que, si has jugado los títulos pero no has leído los libro o visto la serie, puede que también te encuentres confuso en algunos tramos.

La animación es cumplidora y visualmente atractiva. Pero dista mucho de lo mejor en la industria, aunque quizá es parte del encanto que existe al solicitar un “anime” (lo sea o no por no tener origen en Japón). Incluso el trabajo de doblaje es bueno, aunque irregular (pero no por ello deja de tener actuaciones sobresalientes).

Tenemos, por tanto, un notable trabajo. Estamos ante una historia valiosa, un relato disfrutable y claramente importante al momento de descubrir más allá de lo que conocemos en un Continente que por décadas ha guardado muchos secretos. Es la hora de revelar respuestas. Aunque con sus bemoles, es una cinta sobresaliente en los intentos de crear anime en occidente.