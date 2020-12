Review – Cyberpunk 2077

NOTA IMPORTANTE: Las opiniones expresadas en esta reseña corresponden a la versión de PS4 siendo jugada en un PS5.

En medio de todo el drama

Más de ocho años en desarrollo y contando, es una cantidad de tiempo irreal para cualquier proyecto dentro de la industria del entretenimiento. Por más que existen ejemplos de múltiples videojuegos que se acercaron peligrosamente a estar por toda una década siendo trabajados, la realidad es que modelos así resultan insostenibles para cualquier productora. Cyberpunk 2077 fue uno de esos títulos que simplemente no se veía en el horizonte por más que CD Projekt RED no dejaba de dar actualizaciones sobres su estado y claro, constantemente atacando con todo tipo de maniobras de publicidad para que el famoso hype no bajara. Finalmente llegó el 10 de diciembre y el más que anticipado juego se lanzó al mercado. En pocas horas, una auténtica tormenta se formó a su alrededor debido a la enorme cantidad de complicaciones técnicas con las que salió, sobre todo en sus versiones de consola de pasada generación. A pesar de todo esto y en medio de un autentico drama con toda la razón del mundo, el desarrollador polaco ha demostrado de nueva cuenta ser bastante diferente y especial a todo lo que hay allá afuera cuando se trata de crear experiencias interactivas.

Mi tiempo con Cyberpunk 2077 ha sido uno de los más extraños que recuerdo. Es bien complicado hablar de un juego que claramente no estaba listo para llegar al mercado, pero que indudablemente me ha hecho pasar muchas de las horas más especiales de este complicado 2020 si de videojuegos hablamos. La forma en la que está construida su narrativa y cómo es que su mundo te abraza por completo para sumergirte es una muy profunda atmósfera de la cual no quieres salir, se vio duramente empañada por sus constantes bugs, glitches y crasheos totales que te sacan de golpe del increíble universo construido por CD Projekt RED. Lo que te quiero decir con todo esto es que estamos frente a un juego que brilla como nadie por momentos, pero que justamente por no haber sido terminado, en otros hace que toda esa gran ilusión y logros, se vengan abajo.

2077

La ciencia ficción, como género dentro del entretenimiento, tiene un sin fin de ramificaciones, mismas que pasan por todos los temas habidos y por haber en nuestra existencia como especie, esto claro, siempre compartiendo ideales futuristas y pensamientos sobre cómo es que será nuestro comportamiento dentro de unos cuantos años. El Cyberpunk, siendo parte de estos subgéneros, es uno de los que más personalidad tiene y que durante los años ochenta, vio su florecimiento y conversión a lo que ahora conocemos, esto gracias principalmente a grandes clásicos del cine como Bladerunner, RoboCop y hasta Akira del lado del anime. Ahora, los polacos de CD Projekt RED nos quieren demostrar su versión, una muy ambiciosa por cierto, al punto de que justamente su juego está cargando con el nombre de esta forma de ciencia ficción.

En Cyberpunk 2077 tomamos el control de V, un protagonista con voz propia al cual podemos personalizar físicamente al inicio de nuestra aventura al elegir cosas como sus rasgos físicos, raciales y hasta su género. Además, se nos da la opción de elegir entre tres pasados distintos, cada uno con su propia introducción y forma que más adelante te abrirán o cerrarán algunas opciones. Como Corpo iniciarás siendo parte de la maquinaría corporativa de Night City. Como Street Kid arrancarás tu historia intentando sobrevivir como parte de la clase más baja de la ciudad, mientras que si eliges ser Nomad, conocerás un poco de las tribus que habitan a las afueras de la gran urbe.

Una vez que pasas la introducción dependiendo de qué pasado hayas elegido, sección que por cierto te tomará alrededor de una hora y que sí es completamente distinta a las otras dos, inicias tu vida en forma dentro de Night City, en donde por cierto suceso, te ves forzado a convertirte en un mercenario que hace básicamente cualquier trabajo que los postores tengan a la mano. Como te decía, nuestro personaje tiene voz propia y a lo largo de toda la aventura, tendrás que elegir entre muchísimas opciones de diálogo que tendrán impacto en cómo es que resuelves tal o cual misión. Sí, por ejemplo, si elegiste Corpo, puede que en cierto momento puedas resolver un conflicto por la vía diplomática gracias a que tienes la opción de diálogo para realizarlo de esa manera, mientras que si te fuiste como Street Kid, lo más probable es que te tengas que abrir paso a balazos.

A pesar de que se nos da la ilusión de que nuestras decisiones están impactado de manera directa a la narrativa general de Cyberpunk 2077, la realidad es que no es así. Como te cuento, sí puedes alterar la manera en la que se resuelve tal o cual quest, pero el desenlace siempre es el mismo. La historia que se nos cuenta es una que se da de forma lineal, asunto que no es malo ni mucho menos, simplemente es una decisión que se tomó en el estudio para presentar una visión mucho más clara de lo que el autor intenta presentarnos. Por supuesto, hubiera sido genial que nosotros como jugadores, sí tuviéramos más relevancia en el camino que toma la historia.

La manera en la que Cyberpunk 2077 te va contando los hechos que envuelven a Night City se da una manera bastante tradicional. Tenemos quest principales que son necesarios para avanzar en la narrativa general del juego, y un montón de misiones secundarias que complementan y enriquecen el lore propio de todo este universo. Pero bueno ¿qué tal está la historia? Verdaderamente genial. La aproximación que el estudio polaco tuvo a todo el tema de este futuro distópico me pareció sensacional. Por un lado se toma lo exagerado que puede llegar a ser este el género en sí, y por el otro, se le agregan ideas mucho más modernas y de nuestra época que principalmente tienen que ver con el concepto de qué pasaría si nos volviéramos aún mucho más dependientes de la tecnología.

Night City está habitada por una sociedad principalmente podrida en donde es muy, pero muy complicado encontrar bondad o alguna clase de valores. La mayoría de los muy interesantes personajes con los que te topas, solo están pensando en ellos mismos y en cómo aprovecharse de ti, por lo que confiar en desconocidos, no suele ser una buena idea. Algo por lo que también se esfuerza intensamente el juego es en hacerte sentir que eres parte de la base de la pirámide, es decir, que te encuentras luchando desde lo más profundo de la escala social y conforme vas subiendo, te vas dando cuenta de que las cosas están verdaderamente mal. Una fuerte crítica social al capitalismo desmedido en el que vimos actualmente, es uno de los temas centrales de todas las historias que se nos cuentan en Cyberpunk 2077.

Menciono historias porque como en todo buen RPG, Cyberpunk 2077 está plagado de decenas de historias de todo tipo. Cosas que van desde asuntos que se llegan a poner muy filosóficos como dos gemelos que mezclaron sus mentes para ser una misma persona en dos cuerpos, hasta algo tan banal como una artista parte de la farándula de la ciudad que te pide descubrir si es que su pareja le está siendo infiel. Cada uno de los rincones de Night City tiene algo qué contar. De verdad, hasta las misiones más sencillas cuentan con su propia narrativa. Lo que hizo CD Projekt RED a nivel de guión, es verdaderamente impresionante.

Pasando un poco a cómo es que se desarrolla la historia principal del juego, tenemos que luego de hacer un trabajo que no salió como lo esperábamos, la vida de V queda contra la pared y todo se convierte en una especie de carrera contra reloj para salvarnos. Aquí es donde conocemos a Johnny Silverhand, personaje interpretado por Keanu Reeves que bien podría ser considerado como el segundo protagonista de esta historia. Dicho ser se queda alojado en nuestra mente y contra su voluntad, tiene que adaptarse a nosotros. Aquí comienza una complicada relación entre los dos personajes, una que va mutando con el pasar del tiempo de formas muy interesantes. Johnny es un idealista con una personalidad dura de consumir. Sus burlas y constantes groserías le dan un sabor bastante especial a la historia que se nos está contando. Ya era hora de que alguien se arriesgara a tener un personaje así de complicado y que no solo fuera un ser “buena onda” y complaciente.

Te puedo decir que en términos de cómo es que Cyberpunk 2077 cuenta su historia principal y de manera paralela, te relata muchos de los hechos que se están dando en toda la ciudad y sus alrededores, la he pasado verdaderamente genial. Te repito, es muy impresionante la manera en la que el juego puede pasar de una narrativa seria, profunda y hasta filosófica por momentos, a cuentos mucho más juguetones y chuscos que hacen referencia a muchísimas obras no solo de ciencia ficción, si en general a la cultura pop actual. Las actuaciones de voz son igualmente muy destacadas, mientras que también se echa mano de bastante texto para complementar a todo este lore. Es sumamente placentero que sin importar qué tipo de misión estés haciendo, se te esté contando algo del mundo que estás visitando.

Mágica Night City

Los juegos de mundo abierto se han convertido en todo un pilar para la industria al punto de que muchas veces, se toman para validar cual o tal proyecto, es decir, las experiencias lineales muchas veces son vistas como esfuerzos menores, asunto que por supuesto para nada es verdad, pero esa es una percepción innegable de la actualidad del medio. La gran mayoría de producciones mayores le tienen que dar cierta “libertad” a los jugadores para “validarse”. Justamente hace cinco años, la gente de CD Projekt RED logró mezclar con gran éxito los llamados mundos abiertos, con una visión de RPG de acción occidental, y ahora con Cyberpunk 2077, buscan replicar la fórmula.

Lo primero que hay que decir es que no, Cyberpunk 2077 para nada viene a revolucionar los juegos de mundo abierto como se nos intentó vender a lo largo de todo este tiempo previo a su lanzamiento. De hecho, te puedo decir que al igual que The Witcher 3, el nuevo juego del estudio polaco apuesta mucho más por su forma de RPG, que por la manera en la que se comporta el escenario en el que nos encontramos. Night City es un lugar muy mágico lleno de cosas por hacer a manera de quest principales, side quests y sub side quests, pero la realidad es que es un mundo muy poco espontáneo. Ojo, no es que no haya cosas por hacer, de hecho hay muchísimo por completar en esta ciudad futurista, la cosa es que más allá de crímenes en progreso o algún enfrentamiento entre pandillas, el juego se rige totalmente por los quests que nosotros mismos vamos y activamos. No es como que te vayas a encontrar de la nada un Korok como en Breath of the Wild, o a un pobre campesino en peligro como en Red Red Redemption 2. Antes de ser un juego de mundo abierto, Cyberpunk 2077 es un RPG, asunto que tal vez podría decepcionar a algunos.

Pero bueno ¿qué tan divertidos están los quests que podemos completar dentro de Cyberpunk 2077? Verdaderamente geniales. Además de tener las misiones principales que sirven para progresar dentro la historia y que por supuesto, contienen las escenas más elaboradas del juego, también existen decenas de sidequests también muy bien construidos que te servirán para forjar amistadas, hacer enemigos y entender mucho más de cómo es que funciona el mundo dentro de Night City y sus alrededores. Al igual que pasa con los quests mayores, estas sub misiones cuentan con varias partes que van completando un arco histórico, a veces muy relacionado con la narrativa principal, y en otras ocaciones tomando su propio rumbo. Sin duda, esta parte del juego fue una de las que más disfruté.

Además de lo anterior, Cyberpunk 2077 cuenta con una enorme cantidad de actividades conocidas como GIGs, que bien podríamos llamar sub sidequests. Cada una de las zonas de la ciudad está controlada por un líder criminal o incluso por un miembro del departamento de policía. Mientras vayas progresando, éstos te irán asignando actividades, las cuales van desde rescatar a una serie de niños que estaban siendo explotados en una red de tráfico de órganos, hasta llevar rápidamente al hospital a un pobre diablo al cual le falló su nuevo implante cibernético de pene. Sí, estas misiones, por más pequeñas que puedan ser, cuentan con su propia narrativa. A veces bastante profundas e interesantes, y otras que son simplemente chuscas. El juego siempre tiene una historia qué contarte.

Otro asunto que disfruté mucho de todo esto es que normalmente estos GIGs cuentan con su propio diseño de nivel y forma de aproximarnos a la situación que nos presenta. Por ejemplo, si hay una misión en la que te debes de infiltrar a una base de cierta banda para robar información de sus servidores, puede que entres con toda tu fuerza de fuego para acabar con todos, o por qué no, usar algo de tu habilidad técnica para entrar por una ruta alterna y no ser detectado. La manera en la que vayas moldeando a tu personaje con sus habilidades, dictará mucho de cómo es que resuelvas las misiones que se te vayan poniendo enfrente.

La mejor manera, y muy probablemente la única forma de conocer bien Night City, es por medio de sus variados quests. Si solo te pones a manejar o caminar por las calles, te toparás con no mucho qué ver. Esto, por supuesto, hace que el mundo se sienta un poco más estéril de lo que estábamos anticipando, pero repito, no es que no haya qué hacer, es que nosotros le tenemos que decir al juego que queremos hacer tal o cual cosa, y no que el juego en sí nos sorprenda de la nada con cierto evento. De igual forma, creo que nuestro impacto sobre cómo es que va mutando el mundo es casi nulo. Sí, los iconos que indican quests se van quitando del mini mapa, pero en realidad no hay un cambio tangible gracias a nuestras acciones. Sumado a lo anterior, tenemos tiendas de armas, ropa, cyberware, autos, comida, medicinas y demás objetos que serán necesarios para nuestra aventura. Algo que me hubiera gustado es que la interacción con NPCs igual fuera un poco más profunda a solo los clásicos menús para comprar dentro de un RPG, o al intercambio de un par de diálogos y ya.

En conclusión respecto a todo este asunto, te puedo decir que Night City es un increíble lugar que te abraza y que no te suelta gracias a su profunda atmósfera llena de detalle y que si bien, sus logros como juego de mundo abierto son verdaderamente pobres, como RPG son verdaderamente fabulosos. No sentirás el paso del tiempo y cuando menos te lo imagines, ya llevarás cuatro o cinco horas haciendo toda clase de cosas. Es sensacional que por más pequeño que sea el quest que iniciaste, sientas que todo el tiempo se te está contando una historia para conocer más del mundo en el que estamos y de los personajes que lo habitan.

De FPS y RPG

Una de las más grandes sorpresas que nos llevamos cuando CD Projekt RED mostró por primera vez gameplay de Cyberpunk 2077, es que estábamos frente a un juego en primera persona que principalmente echaba mano de armas de fuego para el tema del combate. Sí, los especialistas en juegos de rol de fantasía en tercera persona, no solo apostarían por ahora darnos su interpretación de ciencia ficción, sino que también se arriesgarían a entrar a un género y perspectiva que jamás habían trabajado. ¿Cuál fue el resultado final? A mi parecer, total y completamente satisfactorio.

La variedad de armas y herramientas que tienes a la mano para abrirte paso es abrumante, pero podríamos decir que del lado de las armas de fuego, todo se divide entres grandes grupos: Armas de poder, armas de tecnología y armas inteligentes. La primera categoría es la más simple. Son armas mayormente convencionales que sus balas pueden rebotar en ciertas superficies para luego hacer daño a un enemigo que esté en cobertura, por ejemplo. Las segundas tienen la habilidad de lanzar tiros con carga que pueden perforar ciertas partes del escenario. Y las terceras, son armas con el poder de disparar balas inteligentes que siguen automáticamente a su objetivo. Dentro de estos tres grandes tipos, tenemos escopetas, revolvers, rifles de asalto, sub ametralladoras, rifles de franco tirador y más. Gracias a esto, tienes una enorme variedad de combinaciones para siempre traer el armamento que más se ajuste a tu estilo de combate. Para rematar, hay armas melee como cuchillos, machetes y katanas.

¿Cómo se siente disparar o golpear con armas melee en Cyberpunk 2077? Muy, pero muy bien. Sorprendentemente, CD Projekt RED logró construir un muy bien logrado juego de disparos en primera persona, el cual, utiliza un sistema de cobertura que se siente bastante natural y sencillo de entender. De igual forma, el combate cuerpo a cuerpo ya sea con una espada o con tus propios puños, se siente sumamente bien llevado, cosa que no siempre pasa en los juegos en primera persona. A pesar de que la inteligencia artificial no es de lo mejor, tenemos enfrentamientos que se sienten emocionantes y llenos de adrenalina en los que es importante saber aprovechar las capacidades de cada una de nuestras armas dependiendo de la categoría a la que pertenecen.

Como te contaba hace unos párrafos, en Cyberpunk 2077 se nos da la libertad de aproximarnos de diferentes maneras a las situaciones que se nos van presentando, por lo que es posible que en más de una ocasión, puedas completar tus objetivos sin haber usado una sola bala. Sí, el tema del stealth es importante para el juego. Si te vas a ir por este estilo, entonces te recomendamos invertir tus puntos de experiencia en tus habilidades técnicas y de jaqueo, pues solo así te podrás ir abriendo camino limpiamente. Nuestro protagonista cuenta con el poder de tomar el control de algunos objetos en el escenario, así como de incluso, afectar los implantes cibernéticos de los enemigos. Te repito, dependiendo de qué tanto inviertas en estas habilidades, serán tus posibilidades ya en el campo de batalla.

Tomar el control de cámaras de seguridad, reprogramar una torreta enemiga para que te ayude, desactivar minas, abrir puertas, apagar temporalmente los implantes oculares de un guarida o simplemente activar una máquina expendedora para causar una distracción, son solo algunos ejemplos de lo que puedes hacer para entrar y salir sin haber sido detectado de un lugar. Aproximarte a un enemigo para dejarlo inconsciente o incluso matarlo sin ser detectado, funciona de una forma totalmente tradicional, además de que también es importante esconder su cuerpo para no alertar a los otros. Podríamos decir que en términos de la mecánica pura del sigilo más allá de todo lo que te conté del hacking, los polacos se fueron por un camino muy seguro y bien conocido.

Cyberpunk 2077 es un juego sumamente divertido de jugar por sus mecánicas base. Es un FPS muy bien logrado con enfrentamientos bastante divertidos. Cada una de sus armas se sienten con personalidad propia e invitan a que todo el tiempo estés experimentando y probando nuevas cosas. Además, el darle una aproximación más pacífica a los distintos retos, es sumamente placentero gracias su también bien logradas mecánicas de hacking, las cuales, hacen que los escenarios se sientan altamente interactivos. Si todo esto lo mezclas con su base de RPG, tienes por delante un título que si bien, toma muchísimos elementos de otros grandes como Skyrim, Deus Ex, Dishonored y demás, también luce una personalidad propia muy fácil de identificar.

I am a Machine!

Nuestra vida simplemente no tiene vuelta atrás. La idea de dejar de lado la tecnología que usamos día a día es simplemente impensable. El mundo se vendría abajo si de la nada, nuestras computadoras, teléfonos, internet, medios de transporte y de comunicación, entre muchas otras cosas, desaparecieran. Lo preocupante de todo este asunto es que con el pasar de cada año, cada vez nos volvemos más dependientes de la tecnología y según parece, esta visión un tanto exagerada que hemos visto retratada en varias obras del cyberpunk en donde básicamente nos comenzamos a transformar en máquinas, suena como un futuro muy posible.

Los habitantes de Night City están completamente tomados por la tecnología, al punto de llevar importantes implantes en sus cuerpos que en más de una ocasión, te hará preguntarte si estás hablando con una persona real, o más bien con un robot. Dicho concepto en uno de los más importantes para el mundo que se creó para Cyberpunk 2077 y uno que claro, se ve retratado en las mecánicas propias del título. Como te contaba, al inicio de tu aventura podrás elegir el pasado de tu personaje, así como su diseño visual, pero en ningún momento se te pide elegir algo como una clase. Me queda claro que este elemento clásico de los RPG, es visto como una especie de atadura por el estudio polaco, asunto que ves retratado claramente en el sistema de progresión y en cómo es que le vas dando forma a tus poderes.

V está dividido en cinco diferentes árboles de habilidades que a su vez, contienen dos o más sub árboles. Estas ramificaciones agrupan todo tipo de habilidades, desde el clásico aumento de tu barra de salud, hasta cosas como poder recargar más rápido cierto tipo de armas, hacer más daño con katanas o ser mucho más eficiente cuando estás hackeando un aparato. Dichas secciones se van mejorando con los puntos de experiencia se te otorgan al momento de completar quests, por ejemplo. Tú decides qué camino tomar y en qué invertir estos puntos para ir forjando al personaje que más se adapte a tu estilo. Sin clases ni nada por el estilo. Dicho sistema hace que la personalización se sienta sumamente específica y sobre todo, muy flexible, pues puedes cambiar de rumbo en cualquier momento que quieras.

Vale la pena mencionar que además del nivel general de tu personaje que dicta en qué punto están sus stats base, tienes una especie de nivel secundario que más bien podríamos traducir como reputación callejera. Dicho elemento aumenta cuando cumples con ciertos trabajos como los GIGs de los que te hablaba, o evitas actividades ilícitas. Entre mejor reputación tengas, más ítems y diferentes elementos podrás conseguir. Hay ciertos implantes que te piden cierta reputación para que los puedas obtener, por ejemplo.

Hablando de implantes, te cuento que además de las tiendas clásicas de armas, ropa, etc, tenemos a los doctores callejeros, los cuales, te venderán e instalarán toda la clase de implantes para que tu cuerpo adquiera más y mejores habilidades, esto claro, al precio de empezarte a convertir en todo un Cyborg. A diferencia de los árboles de habilidades de los que te platiqué, estos perks te darán poderes como el dar un salto doble en el aire gracias a una nuevas piernas, tener mucha mayor resistencia a las balas debido a un implante de piel, o poder ver a lo lejos con mayor claridad gracias a que te pusiste un nuevo par de ojos. Cada una de las secciones del cuerpo de V tiene un cantidad finita de slots, los cuales podrás ir cambiando a placer conforme vayas progresando.

Puede que al inicio sientas verdaderamente abrumante todas las opciones de personalización que Cyberpunk 2077 pone sobre la mesa, pero la realidad es que mucho más simple de lo que podría parecer, sobre todo si tienes experiencia con juegos de rol, esto también claro, gracias a lo bien diseñadas que están las interfaces del juego. CD Projekt RED definitivamente consiguió que mi personaje se sintiera único, pues sumado a todas las armas y herramientas que tenemos a la mano, está este robusto sistema de progreso. Lo anterior lo digo principalmente porque al momento de intercambiar opiniones y experiencias con otros amigos, descubrí que en efecto, estaba jugando de manera muy distinta a quien por ejemplo, se estaba concentrando por completo en ser un hacker ninja a quien nadie detectaba al momento de entrar en una zona hostil.

Atmósfera quebrada

Hablar de Cyberpunk 2077 se ha convertido en algo sumamente complicado, pues por un lado tenemos este grandioso juego que te he descrito embellecido por un mundo que simplemente te envuelve y no te suelta, completamente manchado por un atropellado lanzamiento plagado de complicaciones técnicas que en efecto, han hecho que nuestra experiencia sea mucho más incómoda de lo que debió ser. Antes de pasar a contar mucho más de todo este asunto, te recuerdo que para este reseña estuvimos jugando la versión de PS4 en un PS5, es decir, nuestro camino poco tuvo que ver con el desastre que al menos para este momento, siguen siendo las versiones para consolas base de pasada generación.

Sí, Cyberpunk 2077 es un juego que hasta su parche 1.06, sigue repleto de bugs, glitches y lo más molesto en mi experiencia, constantes crasheos que cerraban por completo el juego. Todo el tiempo es estar esperando a que un NPC se salga por completo de control o que un puerta simplemente no nos quiera abrir. Es completamente inexcusable que la compañía se haya animado a sacar un producto al que claramente le faltaban varios meses de proceso de control de calidad para poder salir al mercado. La única buena noticia al respecto es que en todas las plataformas, se ha venido sintiendo una clara mejora con cada una de las actualizaciones. Esperemos que esto continúe durante las siguientes semanas y en poco tiempo podamos hablar de un juego mayormente funcional.

Pero bueno, ¿cómo fueron mis más de 50 horas jugando en PS5? Pues como te decía, bastante contratantes. Además de los bugs y crasheos continuos, se nota una fuerte inconsistencia gráfica. Cyberpunk 2077 puede pasar de lucir impresionante, a verse como juego de antepasada generación. El RED Engine de CD Projekt RED es una tecnología verdaderamente asombrosa que sí se siente como el futuro del medio, pero también una que simplemente no está ni de cerca pensada para consolas de pasada generación. Esta versión de PS4 en un PS5 corre limpia a 60 cuadros por segundo sumamente estables y en casi 4K de acuerdo con los análisis del último parche, pero si te vas a un PS4 estándar, la cosa se viene al piso con framerates que no superan los 27 cuadros y resoluciones a veces menores a 720p. Mismo caso con los Xbox.

Por ahora, seguimos en espera a que se dé fecha para tener las verdaderas versiones Next Gen que aprovechen las capacidades técnicas del PS5 y Xbox Series X, pero por ahora, te puedo decir que jugar en cualquiera de estas consolas de nueva generación, sí es muchísimo mejor que en consolas de pasada generación. En PS4 Pro y Xbox One X la cosa es mucho más llevadera en términos técnicos, pero también lejos de ser ideal. Sin duda, actualmente la versión de PC es el mejor camino que puedes tomar si es que claro, cuentas con el equipo necesario para tener una buena experiencia. Pero te repito, si ya brincaste a la nueva generación, también puedes esperar algo muy decente. Si estás en PS4 estándar, PS4 Slim, Xbox One estándar o Xbox One S, te recomiendo seguir esperando por ahora.

Dejando de lado todo lo anterior, te cuento que simplemente no existe un juego que tenga el nivel de detalle y cariño en temas de dirección de arte, como el de Cyberpunk 2077. La atmósfera es algo muy importante para todo videojuego, pues uno de los principales objetivos de estas experiencias, es llevarnos a mundos imposibles. Lo nuevo de CD Projekt RED consigue lo anterior como pocos, transportándonos a esta ciudad futurista que en cuanto la pisas, te sostiene dentro de ella y cada vez que la tienes que dejar para regresar a la realidad, un profundo sentimiento de desolación te invade. Ver cada uno los anuncios que saturan las paredes de estos rascacielos que a su vez, bloquean tu vista del cielo, solo se compara con visitar los cientos de interiores y recovecos que se esconden en las entrañas de Night City, un espacio que casi puedes oler cuando visitas el Afterlife o recorres los pasillos del Cherry Blossom Market. Ni qué decir de todas sus capas colocadas de forma vertical.

Algo súper interesante de Cyberpunk 2077 es que cada uno de los distritos de Night City está tematizado y cuenta con una marcada personalidad. La decadencia y a la vez libertad que transmite un lugar como las Badlands, poco tiene que ver con la rara vibra de un lugar casi abandonado como Pacifica, o con todo el glamour de Japantown. Lo que te quiero decir es que cada zona del gigantesco mapa abierto del juego, cuenta sus propias historias pero a la vez, se siente como parte de un todo. El título en ningún momento pierde de vista que nos está colocando en un futuro distópico totalmente cyberpunk en donde la sociedad se está yendo al demonio de diferentes maneras.

Creo que a Cyberpunk 2077 se le pueden criticar un montón de cosas, pero en términos de dirección de arte, simplemente no tiene nada que se le equipare. Todo esta profunda atmósfera de la que te cuento, se ve perfectamente endulzada con una mezcla de audio igualmente sensacional. Los sonidos propios de la ciudad igualmente te abrazan de una fuerte manera, mientras que sus múltiples estaciones de radio, te transportan justamente a este futuro que se pensaba en los años ochenta. Mi estación favorita, 88.9 Pacific Dreams. Simplemente no la podía dejar de escuchar. De igual forma, me encantaría resaltar lo que se hizo con los autos, teniendo cada uno su propio interior, sonido y forma de manejo. No hay nada igual que llegar en tu Quadra Turbo-R a tu club favorito para charlar con un Fixer sobre tu nuevo trabajo. Sí, te hace sentir como todo un Bladerunner.

Night City es el perfect reflejo de mucha de nuestras formas de vida actuales. A pesar de ser una metrópoli ficticia ubicada en California, su construcción en múltiples niveles de profundidad, y cómo es que está ligada a otros lugares reales dentro del propio universo del juego, es simplemente impresionante. Escuchar noticias de lo que está sucediendo en otras partes del globo mientras sobrevives en esta auténtica jungla de concreto poblada por puro demente, ayuda muchísimo a darle cohesión y consistencia al teatro que con tanto trabajo y sobre cariño, CD Projekt RED construyó para todos nosotros.

En medio de una fuerte tormenta

Por más caótico e impredecible que fue este 2020, creo que nadie vio venir que Cyberpunk 2077 fuera a tener un lanzamiento tan accidentado y escandaloso, al punto de haber sido retirado de la PSN justamente por las fallas en consolas base de las que te platiqué. Como es lo natural, esto ha generando una intensa neblina sobre el juego que se traduce en una pésima imagen que un grupo de la comunidad no se ha cansado de resaltar, haciendo que hablar bien del juego sea algo impensable para muchos, por más que estemos tratando al nuevo juego de quienes hace unos años nos entregaron The Witcher 3.

No, Cyberpunk 2077 no es la revolución que tal vez muchos esperábamos tanto en términos de mundo abierto, o de RPG occidental. Sí, es una producto que no se debió haber lanzado el pasado 10 de diciembre, mucho menos en consolas de pasada generación. Estoy completamente de acuerdo con todo esto, pero también tengo que decir que es un fabuloso juego de rol, un excelente FPS, y un juego con varias de las historias más interesantes que me haya tocado vivir dentro del medio, esto sin mencionar que es una de las experiencias más inmersivas que puedas tener actualmente. A pesar de los incómodo que fue vivir sus constantes bugs y demás complicaciones, te puedo decir que ni sentí las más de 50 horas que ya tengo en Night City, tiempo con un videojuego que ha sido de lo más increíble que me tocó disfrutar en este 2020.

Una enorme y terrible pena que todo este fabuloso trabajo de los desarrollares de CD Projekt Red, se haya visto tan fuertemente manchado por decisiones directivas claramente equivocadas que tendrán fuertes consecuencias en el futuro. Pero lo que más me duele es la imagen tan negativa que se le ha hecho a Cyberpunk 2077 cuando en realidad, es un excelente videojuego en cada uno de sus apartados. Imagen que muy difícilmente se va a poder sacudir.