Así se verían los personajes de The Mandalorian en Among Us

The Mandalorian es probablemente una de las series de TV más populares del momento, y la razón por la cual muchos de nosotros contratamos Disney+. Por el lado de los videojuegos, Among Us se convirtió en un fenómeno mundial durante la pandemia, e incluso ganó varios premios durante The Game Awards 2020. Pero, ¿qué pasaría si combinamos ambos proyectos?

Vía YouTube, el usuario conocido como Himan se ha dado la tarea de compartir este video en el cual podemos ver a casi todos los personajes de The Mandalorian como skins de Among Us.

El resultado ciertamente es interesante, y debido a lo popular que es Among Us en estos momentos, no sería buena idea desaprovechar la oportunidad y lanzar skins oficiales, y no solo de The Mandalorian, sino que otras múltiples franquicias también podrían aprovechar su momentum.

Fuente: Himan