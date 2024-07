Review – Nobody Wants to Die

Llegó una propuesta interesante

Nos encontramos en un mes bastante modesto si hablamos de videojuegos, ya que se van alistando los motores para los lanzamientos fuertes del 2024 con títulos como Star Wars Outlaws, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Assassin’s Creed Shadows, ente otros que los fans están esperando. Y mientras eso sucede, hay propuestas independientes que podrían valer la pena jugar. Así es como llega Nobody Wants to Die, juego de que forma sorpresiva tomó una popularidad que si bien no es la Among Us, al menos ha sido sonada entre quienes disfrutan las experiencias narrativas del alta calidad. Eso se debe a dos cosas: La primera es la premisa que maneja de un ambiente futurístico y la segunda que nos plantea una jugabilidad peculiar. Todo indica que el juego fue desarrollado por el estudio Polaco de nombre Critical Hit Games, siendo este su primer proyecto que quiere apuntar hacia el AAA, al menos es lo que se dice en su biografía. Aunque como el publisher de este es PLAION, se puede intuir que va más allá de ser un lanzamiento indie, después de todo son propiedad de ni más ni menos que Embracer Group.

El juego fue pasando de boca en boca en relación a su contexto interesante, y es que desde hace mucho no se cuenta con nuevos productos que se traten sobre detectives estilo Noire. Y es que ahora todo va más enfocado al típico shooter lineal que ya hartó hasta cierto nivel, pero como al final del día venden mucho, no hay razón para cambiar mucho las reglas. No está de más mencionar, que el juego estuvo en desarrollo por bastante tiempo, pero cuando estuvo a punto de hacer el debut, decidieron esperar un poco más, dado que para ese momento Epic Games había dado a conocer su nueva herramienta, el Unreal Engine 5. Entonces se tenía la misión de trasladar el código completo hacia este último, y por el producto que nos entregaron, la espera seguro lo valió. Entre quienes fueron escogidos para darle una oportunidad y hablar de sus mecánicas estamos nosotros, ya que muy amablemente nos proporcionaron el código de reseña. Y en efecto, ya le pude echar algunas horas y hasta terminarlo, esto con el fin de contarles a todos ustedes si vale la pena darle su oportunidad entre todos los lanzamientos que nos acechan en esta brecha del año.

Entonces, ¿Nobody Wants to Die merece todos esos elogios y buenos comentarios que han salido sobre él en esta última semana? O tal vez, ¿se trata de una exageración porque no hemos tenido algún juego similar en mucho tiempo? Bueno, eso lo vamos a averiguar en la nueva Atomix Review que hemos preparado con total agrado para ustedes. Con todo esto sobre la mesa, ve preparando tus mejores herramientas de agente secreto, pues nos vamos a adentrar hacia un mundo en el que han vencido a la mortalidad, o al menos quienes tienen el suficiente dinero para sobresalir. Es momento de iniciar con esta reseña que seguro resultará interesante para quienes quieren salirse de los géneros convencionales de la industria.

Nueva York en el futuro

La trama de Nobody Wants to Die nos lleva a la ciudad de Nueva York en algunos años en el futuro, para ser más concretos estamos hablando de 2329, época en la cual la tecnología ha avanzado y retrocedido a la vez. Ya que por fin la humanidad cuenta con elementos como coches voladores, pero la moda que lleva la gente se parece mucho a la utilizada en los años 40, por lo que ver vehículos clásicos surcando los cielos es posible.

En este escenario ficticio se ha llegado un punto tan alto en la tecnología, que para muchos humanos ya es imposible morir, y eso se debe justamente a la implementación de la icórita. Tejido especial que se liga a los cerebros que les impide morir en caso de que sus cuerpos mueran por el envejecimiento, un accidente o un asesinato.

Gracias a la ya mencionada, es posible pasar la consciencia de una persona a un cuerpo totalmente nuevo, lo que ha hecho a ciertas personas tener la longevidad de incluso unos 300 años, hablamos del triple de un ser humano promedio. Aunque eso conlleva consecuencias, pues el sujeto debe cumplir con un contrato estricto de pagos para no perder su derecho a mudarse a otro tipo de organismo.

Esta narrativa nos lleva a los ojos de un detective conocido como James Karra, quien ya ha pasado por este proceso de “resurrección”, y en estos momentos tiene 110 años en un cuerpo que está a mitad de sus 30. No está de más comentar, que la mente de nuestro protagonista no es la más saludable, pues recientemente ha experimentado visiones de su esposa que aparentemente falleció para siempre.

A Karra le han reportado un nuevo caso, el cual trata de un asesino en serie muy particular, ya que está buscando a los peces gordos de Nueva York para quitarles la vida y robar la icórita de los mismos. La razón detrás de estos hechos no tienen alguna razón de ser, pero robar las consciencias es algo que no se puede considerar como un acto legal.

Para tener éxito, al detective se le asigna una asistente remota llamada Sara, quien le ayudará a acomodar las pistas que van a encontrar dentro de los diferentes escenarios del crimen. Y justo en el camino tendrán que hacer una mancuerna en el que se asumirá el papel del policía que se guía por la intuición y el otro por el sentido común.

Hasta aquí siento que sería correcto hablar en cuanto al contexto de la historia, y es que como el juego está casi por completo enfocado en la misma, siento que hablar más echaría a perder la experiencia. Por lo que solo debo decir, que vale mucho la pena conocer a sus personajes, su universo y más detalles que el equipo de desarrollo pone a nuestra disposición.

Sobre todo pienso que gustará a quienes ya disfrutaron de otras experiencias de la ciencia ficción como las cintas de Blade Runner, Ghost in the Shell o si jugaron a Cyberpunk 2077 de CD Projekt RED.

A recrear el escenario del crimen

Ahora sí pasamos a la parte jugable de Nobody Wants to Die, una experiencia que la podemos considerar como un híbrido entre point and click, pero con el movimiento del personaje en primera persona en lugar de usar un cursor. Claro, también tiene elementos de elecciones, los cuales el usuario debe leer con total cuidado.

Como en cualquier juego de este estilo, el avance será totalmente lineal, y muy pocas veces serán los momentos en los que volveremos a ver un escenario repetido por la naturaleza de la trama. Además, es muy importante prestar atención a los diálogos de personaje, con el fin de poder dar respuestas acertadas cuando llegue el turno de hacer alguna elección.

Nos desplazaremos con el personaje a los largo de escenarios controlados en los que iremos encontrando pistas para seguir en la historia, ya sean objetos que se tienen que examinar o pistas en forma de signos encontrados en paredes o el propio suelo. A quienes hayan jugado títulos como Bioshock seguro les parecerá ligeramente familiar.

Para resolver los diferentes enigmas dentro del juego tendremos tres herramientas a nuestra disposición. La primera es una máquina para regresar el tiempo con los gatillos del control, y que claramente ayuda a recrear escenarios para dar con pistas clave y continuar con la próxima conversación, se puede adelantar o retrasar según se presente la situación.

La segunda herramienta nos deja sacar un aparato de rayos laser, para observar a través de las paredes y encontrar circuitos que de otra forma no tendríamos acceso al apreciarlos de esta forma. Por último está el visor de ultravioleta, para seguir huellas y así dar con pistas totalmente nuevas, las cuales eran tal vez imperceptibles a la vista común.

Esas serían básicamente las habilidades que se pueden usar en los escenarios, y resolver los misterios no es realmente complicado de lograr, pues el mismo juego nos lleva de la mano incluso si no queremos. El siguiente pasó a seguir siempre se nos va a mostrar con ícono de color blanco y que lanza brillo, por lo que perderse es imposible, aunque también hay una vista estilo infrarroja en caso de que alguien se confunda.

Para completar la parte jugable, tenemos los momentos finales de deducción una vez encontramos todas las pistas del caso, y se nos pondrán en una especie de tablero para que unamos ideas y preguntas. Para ello era necesario prestar atención a cada diálogo intercambio entre James y Sara, así terminar será mucho más sencillo para el jugador.

Sin embargo nada es imposible, por lo que al hacer prueba y error de unir los cabos suelto es posible, ya que cada que unimos la ficha de pregunta con prueba nos lanza una palomita o una equis. Entonces, quienes no hayan prestado mucha atención en los diálogos están a salvo, aunque como se trata de un juego narrativo eso sería bastante preocupante.

No está de más comentar, que en los segmentos de transición entre caso y caso nos pueden soltar preguntas clave, las cuales de alguna manera alterarán la historia y ciertos diálogos. No hay muchas variaciones, pero el usuario puede sacar uno de los dos finales que tiene la historia. Y como dije, no creo que sea el gameplay más creativo, sobre todo por llevarnos de la mano, pero hay potencial para algo ambicioso en desarrollos futuros por parte de Critical Hit Games.

Música aceptable y el poder de Unreal Engine 5

En Nobody Wants to Die se nota a leguas que querían explorar la herramienta de Unreal Engine 5, y por eso contamos con gráficos que se podrían considerar de generación actual. Ya que hay mucho detalle en los escenarios, viendo la lluvia caer alrededor de edificios gigantes; así como la implementación de luces que nos muestran una Nueva York distante.

Por su parte, los efectos cuando regresamos el tiempo al usar el dispositivo lucen muy bien, ya que se aprecian explosiones, personajes peleando entre ellos, explosiones que se quedan congeladas por la naturaleza de la animación y colores vibrantes. El diseño de personajes también es decente, sobre todo los originales y no tanto los NPC medio genéricos.

También tenemos las escenas en las que se explora el pensamiento abstracto, donde las ideas de las acoritas se ligan las unas entre las otras para ligar ideas y el sentimiento de los recuerdos. Digamos que por momentos se logra ver como Bioshock, y al final de todo eso no es malo, pues se extraña bastante a esta franquicia.

Pasando al apartado de música, eso sonidos estilo de películas de detectives no podía faltar, por lo que escuchar melodías tipo jazz en tonalidades menores nos pondrá en inmersión durante los diferentes casos a resolver. Lo mismo pasa con los momentos críticos y serios, sus tonadas harán que nos pongamos en la situación que viven todos estos personajes.

Los efectos de sonido también están muy bien implementados, y hacen que cualquier elemento con el personaje interactúe se sienta muy genuino, lo cual es el efecto deseado para este tipo de juegos. También están las actuaciones de voz, en las cuales si bien tenemos a un elenco totalmente nuevo, lo hacen muy interpretando a los personajes que conforman la historia.

Al final, creo que el impacto de tener gráficos muy buenos para un juego semi independiente es lo que más ha logrado sorprender en temas de recibimiento, y eso hará que las grandes empresas quieran meter más empeño en sus propios títulos. Además poco a poco se van lanzando juegos con la herramienta de Epic Games y me entusiasma por lo que veremos a futuro, sobre todo con los experimentos de terror.

Decente aventura de detectives

En conclusión, Nobody Wants to Die se trata de un proyecto bastante interesante por parte de un nuevo estudio de desarrollo, sobre todo por el género narrativa con toques de point and click que estaban implementando. Y es que desde hace tiempo no se lanza algo similar, ya que no se mucho de Quantic Dream y no se diga de Telltale Games.

Su contenido es bueno al momento de mostrar pistas y la forma de resolver los casos, ya que esa parte de regresar y adelantar el tiempo en la escena del crimen tiene potencial para seguirse explotando. A eso se agrega que los gráficos no están para nada mal, de hecho ese factor es el que llamó la atención de inicio a muchos jugadores nuevos.

Claro, no se salva de tener algunos detalles que se deben mejorar, ya que siempre se lleva de la mano al jugador, no importa sin segmentos de para historia o de jugabilidad con los misterios. De igual forma, la duración pudo ser un poco mejor, y es que se nos dejan con muchas preguntas sin resolver y siento que esas cuatro horas totales no son suficientes para todo lo que queremos conocer; y pensándolo bien, quizá esa fue su meta inicial.

Siento que es un juego muy decente y que debe probarse, pero tampoco se trata de la obra que va a cambiar a la industria en el género de juegos narrativos; para eso le falta camino por recorrer a su estudio de desarrollo. La ventaja, es que no se trata de un título de precio completo, entonces si quieres aventurarte a comprarlo yo diría que es buena idea, más si te gustan las obras que apuesten casi todo por la historia.

Recuerda que Nobody Wants to Die está disponible en PS5, Xbox Series X/S y PC.