¡Nuevo episodio de Atomix Podcast! Acompáñanos como cada semana para informarte de manera amena y analítica de lo sucedido en la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Esta semana te tenemos un programa lleno de información, pues se anunció un nuevo juego de The Witcher, además de que PlayStation compró a otro estudio. Además, te traemos impresiones finales de Ghostwire: Tokyo, Kirby and the Forgotten Land y de Tunic. No te pierdas el programa, se puso muy bueno.