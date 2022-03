Review – Kirby and the Forgotten Land

El lienzo en blanco

La historia de Kirby dentro del medio es una sumamente interesante. Luego de su nacimiento en el Game Boy ya en los años noventa, el personaje de Masahiro Sakurai ha vivido una constante lucha por tener un lugar junto a los nombres más grandes de Nintendo, asunto que por supuesto, a estas alturas, todos sabemos que se ha ganado a pulso. La cosa con la famosa bola rosa de HAL Laboratory es que siempre ha sido vista como un lienzo en blanco con el que se pueden hacer todo tipo de experimentos, teniendo de vez en cuando un platformer más serio que busque llevar las cosas a nuevos niveles, esto claro, siempre manteniendo la línea de una perspectiva plana en dos dimensiones. Luego del espectacular resultado de Kirby: Planet Robobot del 3DS y los sentimientos mixtos que nos dejó Kirby Star Allies ya en el Switch, Kirby and the Forgotten Land aparece con la importante responsabilidad de ser el primer título de la serie con una perspectiva completamente en tres dimensiones, asunto que cuesta trabajo creer que hasta este 2022 finalmente esté ocurriendo. Pero bueno ¿cómo salió todo? Te lo contamos a detalle en nuestra reseña.

Todos sabemos que el paso del 2D al 3D fue una de las etapas más complicadas para el medio, en donde incluso varias de las franquicias más importantes, simplemente no pudieron hacer la transición de manera correcta. A pesar de que Nintendo y la mayoría de sus series cumplieron el reto con honores, siempre se tuvo algo de renuencia con lo que se haría con Kirby y su serie principal de platformers. Es cierto que Kirby 64: The Crystal Shards ya tenía gráficas poligonales y todo desde el Nintendo 64, pero en realidad seguía siendo un side scroller totalmente plano. Posteriormente vinieron más experimentos, pero ninguno se atrevía a por ejemplo, tomar la línea de lo que Mario estaba haciendo. Finalmente, HAL Laboratory da el salto de fe con Kirby and the Forgotten Land, juego que desborda una enorme cantidad de geniales ideas, atención por el detalle y un diseño de niveles de alarido que indudablemente será formativo para más de uno, esto sin mencionar que llega en el momento perfecto para festejar los 30 años de la serie.

Historia que nunca ha importado

La forma en la que Nintendo presenta la narrativa de sus juegos jamás ha sido tema de importancia mayor. A pesar de que en efecto, ha venido cierto cambio de esta filosofía con otras producciones recientes, la realidad es que sigue estando claro que la última prioridad de un título de una de las franquicias de la adorada marca, tiene que ver con contar una gran historia, más si hablamos de sus juegos de plataformas en donde todo está volcado hacia cosas como controles, mecánicas de juego y diseño de niveles. Las aventuras de Kirby son múltiples y muy diversas, pero fiel a lo que te expreso, nunca ha tenido la intención de desarrollar a sus personajes. ¿Será que Kirby and the Forgotten Land toma otro camino o es más de lo mismo en este apartado?

Sí, lo adivinaste. Kirby and the Forgotten Land se va exactamente por el mismo sendero que siempre le hemos visto a sus juegos. De nueva cuenta, el héroe de color rosa se encuentra pasando un día tranquilo en Planet Popstar cuando de la nada, se genera una grieta en el cielo que lo absorbe junto con varias decenas de inocentes Waddle Dees que solo querían vivir en santa paz. Tras sacudirse de tan inesperado evento, Kirby despierta en una playa muy a la Link’s Awakening para darse cuenta de que ya no está en su hogar y que más bien se encuentra en una extraña tierra llena de objetos poco conocidos a su vista.

Tras dar cuenta de que unos extraños seres están secuestrando a los pobres Waddle Dees que se vieron en medio de toda esta situación, Kirby decide adentrarse en este mundo para saber qué está pasando, esto hasta toparse con Elfilin, nativo de estas tierras que nos guiará en nuestra misión por rescatar a los habitantes de Dream Land. ¿Eso es todo? Sí, digo ¿qué esperabas? Es un juego de Kirby, acá lo que menos importante y lo que nadie está buscando es que se nos cuente una historia épica con un complejo desarrollo de personajes. No, por ahí no va la cosa. Aunque es importante mencionar que la narrativa sí se llega a ampliar un poco durante el final del juego, pero lo hace de una forma bastante extraña. No te diré más al respecto.

Claro que Kirby and the Forgotten Land hace una especie de intento por interesarnos aunque sea un poco por lo que está pasando en este nuevo mundo, pues al tratarse de una extracción de nuestra propia realidad, existe cierto misterio de lo que pasó en ese lugar, pues en efecto, parece haber sido olvidado por la humanidad hace muchos, pero muchos años atrás, luciendo completamente abandonado y en ciertas ocasiones, consumido ya por la propia naturaleza. No quiero decir mucho más sobre qué tipo de revelación se te da al final de la aventura, pues como te decía, puede que sea lo único que me mantuvo medianamente interesado en cualquier tipo de historia o narrativa dentro del juego.

De transformaciones y saltos

Dejando de lado lo anterior, me parece que ya es buen momento de pasar a lo que sí importa en un juego como este: sus mecánicas de juego y controles. Como ya te lo comentaba, Kirby and the Forgotten Land es un momento sumamente importante para la serie, pues se convierte en el primer juego con una perspectiva totalmente en tres dimensiones, lo cual, desde que fue revelado, generó un montón de reacciones, principalmente por lo que podría representar para un personaje tan icónico. ¿Qué tipo de juego es? ¿con cuáles otros de Nintendo lo podríamos comparar?

Pues bien, antes de pasar a detallarte cosas como los controles y demás elementos de Kirby and the Forgotten Land, creo que es importante despejar la duda de con qué tipo de platformer en 3D estamos lidiando. Me parece que en esta ocasión, HAL Laboratory tomó ideas de un montón de lados. Sobre su funcionamiento, tenemos algo muy sobre la línea de Yoshi’s Crafted World, en donde lo interesante no es tanto llegar del punto A al punto B dentro de sus niveles, sino encontrar todos los secretos que se esconden en estos espacios. Del lado de su perspectiva, esta nueva aventura de Kirby es mucho más cercana a Super Mario 3D World que a Super Mario Odyssey como algunos pensábamos; es decir, tenemos niveles contenidos en donde no hay tanto espacios para la exploración. Claro que el juego coquetea muchísimo con la filosofía de Odyssey de esconder secretos en todos sus rincones, pero para nada es algo de esa ambición. En la siguiente sección de este reseña, te detallaré con mucho más cuidado la manera en la que están compuestos los niveles de este juego.

¿Qué tal se controla y cómo se siente Kirby moviéndose en todas direcciones? Muy, pero muy bien. El control del icónico personaje es preciso. Su peso se siente correcto y su respuesta a nuestros comandos es sumamente efectiva. Lo más interesante es que sus movimientos se mantienen por una línea sumamente clásica. Es decir, si luego de dar un salto dejas presionado el botón, éste entrará en modo de flotado para poder alcanzar nuevos puntos y más altura. Tal vez hubiera sido genial poderle ver nuevos movimientos de salto a Kirby en esta ocasión, o sea, que se sofisticara un poco más el control como le pasó a Mario cuando llegó al 3D, pero es claro que los esfuerzos del estudio desarrollador se mantuvieron con miras a otros asuntos.

Por supuesto, Kirby tiene el poder de absorber enemigos y objetos para después lanzarlos y así, generar daño, además de que claro, tiene el poder de copiar las habilidades de algunos ellos. Viejos poderes como el martillo, espada, fuego, agujas y bombas están de regreso, mientras que también tenemos nuevas transformaciones como el taladro que te deja enterrarte en el piso o la de ranger, que te otorga un arma de fuego para atacar a distancia. Cada una de ellas tiene tres niveles de evolución que vas consiguiendo al superar ciertos niveles bonus de los que te hablaré más adelante, y la verdad es que funcionan de excelentes formas dentro de este ambiente 3D, manteniendo esa flexibilidad que todo el tiempo te deja elegir cuál de ellas usar para irte abriendo camino.

La cosa se pone mucho más interesante cuando se te introducen las mouthful abilities o habilidades de boca llena. Al encontrarse en un mundo prácticamente alienígena para él, la forma en la que Kirby copia objetos de nuestro mundo, puede llegar a tener resultados muy diferentes a sus poderes convencionales de los que te conté. Si decidimos absorber un cono, por ejemplo, Kirby lo cubrirá como una funda y le permitirá hacer ataques hacia abajo para romper grietas. La cosa se pone más loca cuando absorbemos una máquina dispensadora de refrescos en lata que precisamente nos deja disparar latas para romper ciertas puertas. Kirby foco permite iluminar nuestro camino, Kirby escaleras te deja alcanzar puntos altos y Kirby anillo te da el poder de disparar ráfagas de viento, solo por mencionar algunos.

¿Y cómo funciona toda esta mecánica? Lo primero que hay que decir es que sí, la idea es muy parecida a las transformaciones de Mario en Odyssey cuando lanzábamos a Cappy hacia objetos y enemigos. No de forma tan sofisticada y variada, pero indudablemente se tomó inspiración de ahí. Lo segundo es que el acceso a estos poderes especiales está determinado, es decir, hay zonas específicas dentro de los niveles para usar estas mecánicas, no es como que puedas andas todo el tiempo libre con Kirby coche. Su aplicación es simplemente sensacional. Es impresionante ver cómo es que a pesar de que estos poderes no son tantos, se aprovechan de maneras tan diferentes a lo largo y ancho de todos los niveles que vamos recorriendo.

Ya para terminar este apartado antes de pasar a lo que creo, es la verdadera estrella de Kirby and the Forgotten Land, su diseño de niveles, me parece que es importante contarte un poco de lo que puedes hacer en el pueblo de los Waddle Dees. Nuestro principal objetivo dentro de los niveles de este juego es el de justamente salvar a estos también icónicos personajes de HAL. Digamos que en lugar de estar buscando estrellas o monedas doradas en Mario, aquí tenemos que encontrar Waddle Dees. Conforme los vas rescatando, éstos deciden que esta tierra olvidada no está tan mal, por lo que fundan un pueblito en el que podemos hacer diferentes cosas como evolucionar nuestras habilidades de copiado, comprar ítems, sacar un gashapon para aumentar nuestra colección de figuritas, o probar alguno de los mini juegos que se nos ofrecen, como por ejemplo, atender el puesto de comida en una prueba de reflejos, pescar tranquilamente o poner a prueba nuestras habilidades de combate en el coliseo de Meta Knight… sí, el famoso villano también anda por acá.

Kirby and the Forgotten es un platformer en tres dimensiones que se siente brutalmente bien en las manos. HAL entendió perfectamente cómo trasladar el peculiar control de este personaje, a un ambiente 3D. Como ya te lo decía, me habría encantado que se tomara un poco de riesgo al incluir nuevos movimientos para Kirby ahora que está en una nueva dimensión, pero al final se optó por un camino mucho más tradicional y a la segura. Lo que te digo con esto es que el juego se siente justo como ya te lo estás imaginando.

Visitando una tierra olvidada

Si hay un género completamente dependiente de su diseño de niveles, es el de los platformers, pues a partir de los escenarios que recorres, es la manera en la que se explota el tema de los controles y en general las ideas de mecánicas que se pudieron tener. Da igual qué tan creativas sean las nuevas transformaciones y poderes que se presentan en Kirby and the Forgotten Land, sin un buen diseño de niveles, de nada servirían. Claro que me alegra mucho comunicarte que este no es el caso, pues como ya te lo apuntaba, la forma en la que están construidos los lugares de este título, se termina robando todo el protagonismo de la experiencia.

La estructura de Kirby and the Forgotten Land es totalmente tradicional. El juego está dividido en mundos temáticos -no te revelaré cuántos son, pues puede que te lleves una sorpresa- que a su vez, contienen niveles delimitados que debemos de completar en orden para poder progresar. Además de dichos escenarios, en el overworld podemos visitar niveles bonus que se tratan de pruebas contra reloj solo concentradas en alguno de los poderes de Kirby, ya sea de los de copia o los de mouthful que ya te describí. Acá se pone de manifiesto buena parte de la creatividad de HAL al momento de diseñar niveles, pues tales habilidades que podrían parecer simples como la de la espada, cobran muchísima relevancia cuando te ponen en medio de un laberinto vertical en el que debes de ir cortando cuerdas para encontrar el camino. De verdad, cada uno de estos niveles extra es simplemente brillante. ¿Para qué sirve completarlos? Cada que superes uno de ellos se te otorgará una piedra preciosa que sirve como moneda para evolucionar los poderes de copia de nuestro personaje.

Pasando al tema de los niveles principales, me gustaría retomar un poco el punto de las comparaciones que hicimos con otros juegos. Lo primero que hay que decir es que la cámara es casi totalmente fija. Sí, la puedes mover un poco, pero en realidad, está puesta en cierto ángulo predeterminado, es decir, no la puedes girar 360 grados ni mucho menos. Esto hace que la perspectiva fija de la misma, te dé un sentimiento más bien a la forma en la que funcionaba Super Mario 3D Land o 3D World por ejemplo, en donde incluso, los diseñadores juegan con cosas como las perspectivas para esconder secretos.

Hablando de secretos, te cuento que los niveles de Kirby and the Forgotten Land son completamente lineales, pero llenos de cosas por descubrir. Justo como pasaba en Yoshi’s Crafted World o el propio Kirby’s Epic Yarn, la magia de la experiencia no está en solo cruzar el escenario y ya, sino en cumplir con sus múltiples objetivos. Cada nivel del juego está separado en lo que podríamos considerar cinco misiones específicas que a su vez, debemos de descubrir. De entrada sabes que uno de los objetivos es completar el nivel en sí, y otro, es en contra a los tres, cuatro o cinco Waddle Dees que están escondidos. Las otras tres misiones las deberás de revelar por ti mismo, pues son totalmente diferentes entre niveles. Van desde comer tres tipos diferentes de helado, hasta encontrar un pasadizo secreto o matar a cierto enemigo con cierta habilidad. Muchas de ellas las llegas a descubrir por mera casualidad o bien, cuando acabas el nivel, se te revela qué debes hacer.

¿Qué pasa cuando completas estas misiones de las que te hablo? Cada que cumples una de ellas, significa que otro Waddle Dee puede llegar a habitar el pueblito del que ya te contaba. Cada que juntas cierto número de estos personajes, un nuevo edificio se llega a abrir. Más allá de esa recompensa, lo especial es justamente descubrir a los Waddle Dees escondidos o lo que tenemos que hacer exactamente para liberarlos. Aquí es donde brilla intensamente el diseño de los escenarios que vemos en Kirby and the Forgotten Land, los cuales, nos llevan desde centros comerciales abandonados, hasta parques de diversiones, una ciudad inspirada en Londres cubierta de hielo o una abrasador desierto. Algo sumamente interesante es la manera en la que esto de andar encontrando a los Waddle Dees, nos puede atrapar a los más veteranos, mientras que su forma más simple, puede ser ideal para los más jóvenes, siendo muy formativo en cosas como el entendimiento sencillo del lenguaje de un videojuego hacia el usuario.

Impresionante la forma en la que cada nivel de Kirby and the Forgotten Land es su propia idea y contiene su propia personalidad, haciendo que cada que inicias uno nuevo, literalmente no tengas ni idea de con qué tipo de locuras te vas a topar. El nuevo juego de HAL es uno grupo de ideas sensacionales que todo el tiempo están retando a la imaginación y que como ya te lo apuntaba, consiguen esa flexibilidad de ser tan profundas o tan superficiales como el jugador quiera que sean. Digo, sobra mencionar mi obsesión por no avanzar al siguiente nivel hasta haber completado todas las misiones que se me presentaban. Por cierto, cada mundo cuenta con su propio jefe que a su vez, tiene sus propias misiones que debes de descubrir.

Contrastes

Así como hace poco se puso de moda el quejarse de cuánto duraba un juego, me parece que actualmente, está de moda ser especialmente duros al momento de hablar de la presentación audiovisual de cualquier estreno, sobre todo cuando hablamos de exclusivas del Nintendo Switch, consola marcadamente más limitada que su competencia en lo técnico. A pesar de que si bien, igualmente soy un amante de ver sofisticados escenarios y personajes llenos de grandes efectos visuales y sonoros, siempre me ha parecido muy importante primero fijarnos en cosas como la dirección de arte de dicho título y claro, tomar en cuenta el hardware en el que está corriendo.

Dicho lo anterior, te cuento que Kirby and the Forgotten Land es un juego precioso al que indudablemente se le imprimió muchísimo cariño a cada uno de sus rincones y en general, a cómo es que se despliega en el Nintendo Switch, sobre todo si lo pones en la pantalla OLED del más reciente modelo de la consola. Cuando el juego está en una pantalla de TV de mayores dimensiones y 4K, pues claramente sale a relucir lo que siempre sale a relucir cuando hablamos de un juego de Switch, su baja resolución. No obstante, seguimos ante un juego que se ve sumamente bien y que corre igualmente de buena forma. Sí llegué a sentir algunas caídas de framerate, pero fueron ocasionales, nada importante para acabar pronto, esto claro, a menos que seas de los que considera “injugable” un título que no se mantiene a 60 cuadros por segundo IMPECABLES en todo momento.

La dirección de arte es un apartado en el que se tomaron muchas libertades que nunca antes habíamos visto en la serie, esto por el propio tema del juego. La mezcla de la fantasía tan colorida de los universos de Kirby con mundos “realistas” podría sonar extraño, pero créeme que el resultado es excelente. Al principio pensé que me daría un extraño sentimiento como pasó con New Donk City de Super Mario Odyssey o aquel T-Rex del mismo juego, pero creo que acá hubo una adaptación más profunda para reducir ese propio contraste. Lo que te quiero decir con esto es que si bien, los niveles del juego están intentando recrear locaciones reales, en ningún momento las sentí fuera de lugar o que poco tuvieran que ver con Kirby. Creo que al final, se encontró un buen balance entre lo que es la serie, y cómo fue el hecho de ponerla en estos lugares en los que según parece, en algún momento hubo humanos viviendo.

La música es otro de los apartados más importantes para los juegos de Kirby y en Kirby and the Forgotten Land, se nos presenta un score de alarido lleno de grandes momentos. Si tuviera que elegir a otro título de la serie para compararlo, te diría que me recordó mucho al de Epic Yarn, en donde se apuesta por tonadas marcadamente relajantes y en otros momentos muy alegres, solo que en esta ocasión con el giro de utilizar tonadas que te emanan mucha nostalgia y ese sentimiento de que estás en una tierra que fue olvidada hace un largo tiempo.

Indudablemente, Kirby and the Forgotten Land es un juego que cumple en su apartado técnico y de presentación audiovisual, pues además de lo que ya te comentaba, estamos frente a un juego completamente limpio de bugs y glitches, justo como siempre suele pasar cuando hablamos de un juego desarrollado por alguno de los equipos de Nintendo. ¿Se le puede comparar con grandes ejemplos de gráficas en el Switch como Astral Chain, Luigi’s Mansion 3 o Mario Kart 8? Tal vez no a esos niveles, pero sí muy cerca.

Con el toque de HAL

Si en algún momento has jugado cualquiera de las aventuras de Kirby, sabrás que más allá de lo encantador que es el diseño del personaje, sus juegos producen una vibra bastante especial que desde que nacieron en este medio hace 30 años, fue suficiente para diferenciarlos por completo de cualquiera de sus similares. Kirby and the Forgotten Land tenía enfrente un enorme reto, pues el atrevimiento de finalmente llevar a la bola rosa a un ambiente en tres dimensiones, no es poca cosa. La excelente noticia acá es que HAL Laboratory, con todo su talento, experiencia y claro, especial toque, logró superar la prueba con creces al entregar el que es probablemente, el mejor juego de la serie, esto gracias al gran trabajo que se hizo trasladando la esencia de la misma a nuevas ideas que indudablemente la llevan a más y mejores cosas en todos los apartados.

Controles que se sienten precisos y sobre todo responsivos, ideas innovadoras siempre en pro del gameplay, un brillante diseño de niveles que será formativo para más de uno, así como una preciosa presentación audiovisual, son solo algunos de los elementos más importantes que forman a toda la experiencia que representa Kirby and the Forgotten Land, título que solo llega para endulzar aún más el impresionante catálogo de exclusivas que sigue presumiendo el Nintendo Switch y que según parece, no tiene ninguna intención de detenerse. Es tiempo de fiesta pues Kirby está de regreso de la mejor manera posible.