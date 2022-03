Hace un par de meses se dio a conocer un reporte en donde se mencionaba que Suicide Squad: Kill the Justice League, el siguiente gran juego de Rocksteady, sería retrasado hasta el siguiente año. Si bien esta información nunca fue confirmada o desmentida en su momento, el día de hoy se ha confirmado que, en efecto, este título llegará hasta el 2023.

Por medio de un comunicado publicado en la cuenta oficial de Sefton Hill, director creativo y co-creador de Rocksteady, se ha confirmado que Suicide Squad: Kill the Justice League estará disponible en algún punto de la primavera de 2023. Esto fue lo que se mencionó al respecto:

We've made the difficult decision to delay Suicide Squad: Kill The Justice League to Spring 2023. I know a delay is frustrating but that time is going into making the best game we can. I look forward to bringing the chaos to Metropolis together. Thanks for your patience. pic.twitter.com/VOSwTM6Zak

— Sefton Hill (@Seftonhill) March 23, 2022