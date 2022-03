Turbulencia en el nuevo Perfect Dark – Atomix Podcast 353

¡Nuevo episodio de Atomix Podcast! Acompáñanos como cada semana para informarte de manera amena y analítica de lo sucedido en la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Esta semana te tenemos un programa repleto de información. Además de repasar los anuncios dados durante el último State of Play, te tenemos toda la información de lo que está pasando con el desarrollo del nuevo Perfect Dark y más. Además, te tenemos primeras impresiones de la versión next gen de GTA V, Ghostwire: Tokyo y de Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. Para rematar en nuestra sección de cine, te contamos qué nos pareció la nueva película de Pixar.