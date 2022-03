Los fans reaccionan al Joker de Barry Keoghan

El día de ayer se reveló la escena eliminada de The Batman que nos da un gran vistazo a Barry Keoghan interpretando a Joker en este nuevo universo. Desde entonces, los fans no han parado de expresar su emoción por esta interpretación del clásico personaje.

En Twitter, los fans han expresado su felicidad por ver a Keoghan darle una nueva vida a Joker, especialmente considerando que la última vez que vimos a este personaje en una película fue en Zack Snyder’s Justice League, a cargo de Jared Leto, quien nunca logró convencer al público.

Junto a esto, esto fue lo que mencionó Keoghan sobre su participación en The Batman:

Honestly I am stuck for words but I am very very BLESSED to play this role after the AMAZING AMAZING Actors before me.

Here’s my version

Enjoy

🃏❤️🐺 https://t.co/AKyD5dgcq3

