Los 5 Witchers más poderosos

Esta semana se confirmó que CD Projekt Red ya estaba trabajando en un nuevo juego de The Witcher, el cual marcará un “nuevo inicio” para esta saga. Todavía desconocemos un montón de detalles importantes, pero aparentemente, estaremos frente a una historia completamente original con un protagonista totalmente nuevo. Es difícil imaginarnos un nuevo título de esta serie sin Geralt, pero lo cierto es que también existen otros Witchers en este universo y acá enlistamos a los cinco más poderosos.

Letho of Gulet

Existe una muy buena razón por la cual Letho of Gulet es el principal antagonista de The Witcher 2. Este brujo proveniente de la Escuela de la Serpiente es uno de los guerreros más sanguinarios y despiadados que existen dentro de este universo, y los acontecimientos del segundo juego en la franquicia nos mostraron exactamente lo peligroso que puede llegar a ser. Durante The Witcher 3 también tenemos oportunidad de verlo en acción en la Batalla de Kaer Morhen, y si Geralt lo considera lo suficientemente poderoso como para reclutarlo en su lucha contra la Cacería Salvaje, entonces es porque realmente lo es.

Lambert

A comparación de otros personajes en esta lista, Lambert es uno de los brujos más jóvenes, pero eso no significa que no sea tan fuerte como los demás. Lambert también forma parte de la Escuela del Lobo junto a Geralt y otros magníficos brujos, además de haber sido entrenado por el mismísimo Vesemir. Durante la Batalla de Kaer Morhen podemos ver a Lambert pelear lado a lado con Geralt contra las fuerzas de la Cacería Salvaje, y cualquier brujo que sea capaz de seguirlo el ritmo a Geralt en combate se merece un lugar dentro de esta lista.

Vesemir

Vesemir es un brujo de 350 años de edad, una hazaña increíble considerando lo peligrosa que puede llegar a ser esta profesión. Además de haber sobrevivido a todo tipo de peligros durante su vida, Vesemir también es el responsable por haber entrenado a Geralt, Lambert, Eskel y otros brujos de la Escuela del Lobo. A pesar de su avanzada edad, Vesemir logró darle batalla a uno de los comandantes más fuertes de la Cacería Salvaje, y aunque perdió su vida en el proceso, esto nos demuestra que si se hubieran enfrentando anteriormente, este brujo lo habría derrotado sin ningún tipo de problema.

Geralt of Rivia

Por supuesto, no podíamos dejar a Geralt fuera de esta lista puesto que efectivamente, es uno de los brujos más fuertes que existen allá fuera. El entrenamiento de Geralt le ha permitido enfrentarse a todo tipo de monstruos y criaturas durante sus aventuras, pero también ha tenido que lidiar con los humanos de vez en cuando. Con más de 100 años de experiencia bajo su nombre, este formidable guerrero logró derrotar al Rey de la Cacería Salvaje, quien es considerado como un ser prácticamente invencible ante los ojos de cualquier otra persona. Además, Geralt ha demostrado ser mucho más proficiente en combate con otros brujos, demostrando que este es un guerrero al que no quieres tener como enemigo.

Ciri

Ciri tal vez no haya atravesado por el proceso de mutación, pero después de haber sido adoptada por Geralt, terminó convirtiéndose en una magnífica witcher. Lo que hace de Ciri una guerrera tan formidable, además de haber sido entrenada por un montón de diferentes brujos, es su sangre conocida como Elder Blood. Debido a esto, Ciri es capaz de manipular el tiempo y el espacio, lo cual le permite teletransportarse a prácticamente cualquier lugar que quiera. También es capaz de liberar energía destructiva, convirtiéndola así en el personaje más poderoso de toda la franquicia.