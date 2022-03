Si bien el desarrollo de una cuarta entrega de The Witcher era algo que muchos ya suponían, hace unos momentos se confirmó que CD Projekt Red ya está trabajando en nuevo juego de esta serie, el cual será creado usando el Unreal Engine 5.

En su comunicado, CD Projekt Red mencionó que este es el comienzo de una nueva relación con Epic Games, la cual abarca no solo la concesión de licencias, sino también el desarrollo técnico de Unreal Engine 5, así como las posibles versiones futuras de este motor. Esto fue lo que comentó Paweł Zawodny, director técnico de CD Projekt Red, al respecto:

“Uno de los aspectos centrales de nuestra Transformación RED 2.0 interna es un enfoque mucho más fuerte en la tecnología, y nuestra cooperación con Epic Games se basa en este principio. Desde el principio, no consideramos una acuerdo típico de concesión de licencias; tanto nosotros como Epic vemos esto como una asociación tecnológica satisfactoria a largo plazo. Es vital para CD PROJEKT RED tener la dirección técnica de nuestro próximo juego decidida desde la fase más temprana posible ya que, en el pasado, gastamos muchos recursos y energía para evolucionar y adaptar REDengine con cada lanzamiento de juego posterior. Esta cooperación es tan emocionante, porque elevará la previsibilidad y la eficiencia del desarrollo, al mismo tiempo que nos otorgará acceso a herramientas de desarrollo de juegos de vanguardia. ¡No puedo esperar a los grandes juegos que vamos a crear usando Unreal Engine 5!”

Este nuevo juego es descrito como el comienzo de una nueva era para los juegos de The Witcher, y por el momento se desconoce si se está tomando algún libro de Andrzej Sapkowski para la historia y eventos. Junto a esto, tampoco se ha proporcionado una venta de lanzamiento para este título. Esperemos que con esta entrega, el estudio europeo logre redimir su imagen pública después del caos que ocasionó Cyberpunk 2077. De igual forma, se ha mencionado que el título no será una exclusiva de la Epic Games Store.

Por último, se ha mencionado que REDengine, el motor de la compañía, se seguirá empleando para crear las expansiones de Cyberpunk 2077, de las cuales aún no sabemos algo sustancia. En temas relacionados, la producción de la tercera temporada de The Witcher ya comenzó. De igual forma, aquí te decimos qué nos pareció la segunda temporada.

Nota del Editor:

La idea de un nuevo juego de The Witcher suena interesante. Sin embargo, aún no tenemos información sobre la versión next gen del tercer título, por lo que el estudio primero debería enfocarse en este proyecto, antes de ilusionarnos en un futuro prometedor.

Vía: CD Projekt Red.