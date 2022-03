La serie de Halo está a nada de llegar a Paramount+. De esta forma, recientemente comenzaron a surgir varias entrevistas con los actores y productores, entre ellas la de nosotros. Es así que se ha dado a conocer que uno de los encargados de este show, no tomó en consideración los juegos, ya que el show está enfocado en contar su propia historia.

Desde hace tiempo se sabía que la serie de Halo no sería canon, algo que le daría una mayor libertad a los escritores al momento de crear la historia para el show. Durante una entrevista con Variety, Steven Kane, productor ejecutivo de la primera temporada, confesó que no están tomando en consideración gran parte de los juegos para crear esta serie. Esto fue lo que comentó:

“We didn’t look at the game. We didn’t talk about the game,” #Halo Season 1 showrunner Steven Kane says of his prep with the game’s developer, 343 Industries. “We talked about the characters and the world. So I never felt limited by it being a game.” https://t.co/Yde7snmhaM pic.twitter.com/eXERhAfsRv

— Variety (@Variety) March 16, 2022