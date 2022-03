Después de casi una década de espera, la serie de Halo está a nada de llegar a Paramount+. Con un evento tan importante a nada de suceder, recientemente tuvimos la oportunidad de platicar con Pablo Schreiber, actor que interpreta a Master Chief en esta producción. En la entrevista halamos sobre lo que significa darle vida a un personaje tan importante, el trabajo que le tomó prepararse para este rol, y mucho más.

¿Qué se siente interpretar a un personaje tan icónico como Master Chief?

“Es asombroso. Es un gran honor. Es una gran responsabilidad, pero una de la que estoy muy, muy emocionado. He sentido desde el principio, desde que obtuve el papel, cuánta emoción y cuánta pasión hay por el papel y la franquicia por parte de todos los fans de Halo. Es un manto que estoy honrado poder cargar, y uno que estoy emocionado de mostrarle a los fans”.

En la serie, Pablo se encarga de interpretar una nueva versión de John-117 para todos los fans. Si bien las bases son conocidas, la producción de Paramount+ se ha encargado de darle un mayor trasfondo al hombre detrás del icónico casco. De esta forma, el actor tiene una tarea que para muchos puede parecer titánica.

Esta será la primera vez, o una de las primeras veces, que veamos la cara de Master Chief, sin su armadura, ¿qué se siente ser la persona detrás del casco?

“Un gran honor. Ya sabes, para una serie de televisión se siente cómo el paso necesario que se tenía que tomar. Cuando juegas, es un first person shooter, y estás en los pies de Master Chief, quieres creer que eres Master Chief. Una de las razones para hacer una serie es para conocer al personaje, quieres empatizar con él, llegar a conocerlo, y para hacer eso necesitas ver su cara. Esa fue una de las primeras decisiones que se tuvieron que hacer, por lo que el casco se tenía que ir en algún punto”.

Básicamente, estás cumpliendo el sueño para muchas personas, ¿no?

“Sí, o arruinando la experiencia para muchas personas. Como sea, me siento muy afortunado de haber hecho esto”.

Al tratarse de una serie no canónica, los escritores no solo tuvieron una mayor libertad al momento de crear su historia, sino que también se les dio la oportunidad de presentarnos una versión de Master Chief que toma inspiración de los juegos, libros, películas y otro tipo de entretenimiento protagonizado por John-117.

¿Tu versión de Master Chief está más inspirada por el trabajo de 343 Industries o Bungie?

“Bueno, obviamente Bungie creó la franquicia, y la dirigió por las primeras entregas de los juegos. 343 [Industries] la ha tenido desde entonces, y los dos han hecho un increíble trabajo con la franquicia. Esta serie está en su propia línea de tiempo, es la línea del tiempo de Plata. Muchos de los jugadores se sentirán familiarizados, pero [la serie] estará en un universo que tiene su propia línea del tiempo, esencialmente. No interactúan entre ellos, y no se arruinan”.

En ese sentido, la serie no será canon ¿cómo crees que eso hará que el show se sienta único en comparación con los juegos?

“Le da su propia vida, sabes. En esta perspectiva, básicamente, personalmente, creo que le da un toque adicional a la experiencia, en lugar de quitarle algo. Si no es canon, o está en su propio mundo, puede ser una experiencia separada que puedes disfrutar, puede mejorar el mundo de los juegos, y darte una nueva perspectiva, en lugar de quitarte algo”.

Pablo Schreiber es reconocido principalmente por su trabajo en el mundo del cine y las series de televisión. La mayoría de estas producciones son bastante serias, con nombres como The Wire, La Ley y el Orden, Orange Is the New Black y muchas más en su repertorio. De esta forma, Halo será la primera incursión de este actor en el mundo de los videojuegos, un camino que no solo es una sorpresa para nosotros, sino para él también.

¿Cuál fue el evento en tu vida que te hizo decir “quiero ser parte de un juego”? En este caso, una serie de televisión.

“Nunca pensé en eso antes de tener la oferta para este trabajo. No era algo que había buscado o pensado mucho, pero cuando recibí la oferta para este papel comencé a investigar, principalmente la mitología de Halo y la historia que ya estaba establecida, y también lo que este mundo significaba para muchas personas, cuánta pasión y cuánto amor hay por la franquicia. Se sintió como una asombrosa oportunidad ser parte de una comunidad que tiene mucho amor por su franquicia”.

Sin embargo, llegar a este punto no fue una tarea sencilla. Como Pablo lo mencionó, su conocimiento de Halo no era muy extenso. Afortunadamente, en 343 Industries hicieron todo lo posible para que el actor no solo se viera como Master Chief, sino que logrará darle vida a John-117 de una forma que nunca se había visto antes, algo que para él se sintió como regresar a la escuela.

En ese sentido, cuáles son las bases de tu personaje, ¿solo los juegos, los libros o algún otro medio?

“Todas las mencionadas. Fui a un campamento a 343 Studios en Seattle, y fue una gigantesca información que obtuve en un periodo muy corto de tiempo”.

¿Tomaste un examen?

“Básicamente, sí Estuve en un salón de clases, tenía un par de instructores. Kiki [Wolfkill], Bonnie [Ross] y Frank [O’Connor] me dieron una clase, me enseñaron todo lo que pude absorber sobre Halo durante cinco días, y luego me enviaron a aprender por mi cuenta. La mayor pieza de este acertijo fueron las cinemáticas del juego, porque eso es lo que la mayoría de las personas conocen. Claro, algo del material que investigué fueron los libros, los cortos animados, también las películas que se hicieron, y algunas de las novelas gráficas. Busqué tanto como pude para saber de qué va la franquicia”.

De esos, ¿cuál es tu favorita?

“Para mí es la Caída de Reach. La historia es muy conmovedora, amo la historia de la concepción del programa Spartan, y mucho de eso está siendo manejado en nuestra primera temporada”.

Traer a la vida a Master Chief es algo no tan simple. Además de encargarse del apartado físico y el conocimiento, Pablo también está enfrentándose a los ojos de toda una comunidad sobre él. Esta es una presión única, pero una con la que está lidiando de gran forma.

¿Qué se siente tener en tus manos una de las más grandes y exitosas propiedades en los videojuegos? ¿Sientes que tienes una carga o que alguien te ve?

“Sí, siento que alguien me está viendo en todo momento. Muchas personas me están viendo. Se siente genial. Es emocionante ser parte [de esta serie]. Hay mucha emoción por el show, y es magnífico ser parte de algo de lo que muchas personas están entusiasmadas. No siento que es una carga, siento que le agrego algo más a lo que estoy haciendo, y lo hace más emocionante”.

Antes de despedirme, le pregunté a Pablo sobre cuál sería la siguiente incursión de Microsoft en el mundo del cine o la televisión, y la respuesta no fue la que esperaba.

Estamos viendo Halo en la televisión, ¿qué franquicia de Xbox o Microsoft te gustaría ver en la televisión o en el cine?

“Interesante, no conozco muy bien las propiedades de Xbox para mencionar alguna. Podría investigar, pero no soy un gran jugador, así que no tengo el conocimiento para mencionar una por el momento. Me agrada God of War, pero esa no es una propiedad de Microsoft”.

Además de la entrevista con Pablo Schreiber, también puedes checar nuestra plática con Kiki Wolfkill, la productora de esta serie, aquí. La serie de Halo llegará a Paramount+ el próximo 24 de marzo.