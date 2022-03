Una de las personas más importantes en 343 Industries actualmente es Kiki Wolfkill, quien también es una de las productoras de la serie de Halo para Paramount+. Su trabajo comenzó como productora ejecutiva del estudio de Xbox después de que Bungie dejó en el pasado a esta franquicia. Desde entonces, Wolfkill se ha posicionado como una de las mentes cruciales al momento de hablar de esta propiedad. Es así que recientemente tuvimos la oportunidad de hablar con Kiki respecto a la serie de Halo, y lo que significa este show para ella y la franquicia.

Al ser una parte fundamental de Halo en el mundo de los videojuegos y la televisión, no hay nadie mejor para hablar sobre las mayores inspiraciones que tomó esta versión de Master Chief. Este personaje ha estado presente en diferentes medios, por lo que hay una gran oportunidad para hacer muy especial con el personaje.

¿Esta versión de Master Chief está inspirada por el trabajo de 343 Industries o Bungie, o una combinación de las dos?

La serie toma inspiración de los juegos, libros y otros medios. ¿Cuál es tu favorito?

“Eso es algo complicado. Ya que soy una gran consumidora de entretenimiento, me encanta leer, me encantan los podcasts, amo la televisión, el cine, videojuegos, y todos tienen un propósito diferente. Amo la estructura narrativa de un videojuego, me da algo diferente, y es algo con lo que logró conectar a varios niveles. Sin embargo, hay momentos en donde quiero retroceder, y quiero que alguien me cuente una historia, y quiero alguien más me lleve por un viaje, en lugar de yo hacerlo. Así que tengo que decir que amo a los dos. Cuando voy de vacaciones tiendo a solo leer, así que un poco de todo”.