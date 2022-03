Surge nueva foto del Joker de Suicide Squad

El día de ayer se compartió una escena eliminada de The Batman, la cual nos dio el primer vistazo oficial a esta nueva versión del Joker. Aunque la atención estuvo enfocada en la interpretación Barry Keoghan, David Ayer, director de Suicide Squad, no quería quedarse fuera de la conversación, y compartió una imagen nueva del Joker de Jared Leto.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Ayer no se da por vencido, y sigue expresando su deseo de ver una nueva versión de Suicide Squad, una que se apague a su visión original. De esta forma, compartió una imagen de su Joker, la cual está borrosa. Por el momento se desconoce si este es un efecto natural, o fue editada para asemejarse con el material de The Batman que se reveló ayer.

Aunque la imagen no está clara, aquí podemos ver a Joker conduciendo su Lamborghini púrpura. Por su parte, Warner Bros. sigue sin aprobar o afirmar la existencia de una versión de Suicide Squad que se apegue a la visión del director. Sin embargo, varios actores apoyan la idea de ver una nueva edición de esta cinta, la cual es considerada por muchos como una de las peores películas de héroes en la historia.

Justice League sí cambió mucho con la edición de Zack Snyder, así que existe la posibilidad de que lo mismo suceda con el trabajo de David Ayer. En temas relacionados, aquí puedes checar la escena eliminada de The Batman.

Nota del Editor:

Para este punto, pedir el Ayer Cut de Suicide Squad suena como algo que no sucederá. El éxito de The Suicide Squad y la serie de Peacemaker son prueba de que el mundo ha avanzado, y no hay algo que pueda hacernos mirar atrás.

Vía: David Ayer