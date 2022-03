Los controles son una parte fundamental de la experiencia de jugar. Desde el NES, hasta el PS5, estos objetos han evolucionado junto a los avances y tendencias de la industria. De esta forma, es muy difícil elegir al “mejor control de todos los tiempos”. Sin embargo, los BAFTA han dejado esta tarea a los jugadores, quienes han señalado al DualSense como el gran ganador de este torneo.

Recientemente, la cuenta oficial de BAFTA Games en Twitter, comenzó una competencia para descubrir cuál es el mejor control de todos los tiempos. De esta forma, organizó un torneo en donde los jugadores votaron por su periférico favorito. Aquí encontramos a competidores por parte de Nintendo, Atari, Xbox, PlayStation y más. A la final llegaron el DualSense del PS5 y el DualShock 2 del PS2.

The BEST CONTROLLER EVER TOURNAMENT (our friendly competition!) has come to an end, and you have decided the ultimate winner with the DualSense taking the crown 🥇🎮

Reminder: you can watch the #BAFTAGames Awards on 7 April 2022 on all major social and online platforms🏆 pic.twitter.com/wGH5zKdosI

— BAFTA Games (@BAFTAGames) March 27, 2022