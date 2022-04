Star Wars Celebration por fin se llevará a cabo a finales del próximo mes. Además de los rumores que apuntan a la revelación de Star Wars Jedi: Fallen Order 2, una de las presentaciones en este evento estará enfocada en una nueva antología animada, la cual bien podría tratarse de la continuación de Star Wars Visions.

El próximo 28 de mayo, a las 4:30 PM (hora de la Ciudad de México), se llevará a cabo el panel de “Tales of the Jedi, animated anthology shorts”. Esta presentación contará con la participación de Amy Ratcliffe, autora de Star Wars, y Dave Filoni, director ejecutivo creativo de Lucasfilm. Lamentablemente, no hay más información respecto a este evento.

Considerando que los detalles son escasos, dos grandes teorías han surgido dentro de la comunidad. El primero de estos indica que Tales of the Jedi sería una nueva antología de cortos animados por parte de diferentes estudios, básicamente una secuela no canónica de Star Wars Visions. Sin embargo, también se ha mencionado que este proyecto estaría relacionado con la línea de High Republic que hemos visto en los cómics y en los libros últimamente, y las historias serían canon.

Durante los 90, Dark Horse Comics se encargó de publicar una serie de cómic conocida como Tales of the Jedi, los cuales se encargaban de expandir la historia de la Old Republic que vimos en los libros y juegos. De esta forma, la nueva serie animada podría llevar a cabo una idea similar, pero con el actual canon.

Junto a esto, el 29 de mayo, a las 2:30 PM (hora de la Ciudad de México), se llevará a cabo un panel totalmente enfocado a la producción de Star Wars Visions, en donde también podríamos escuchar algo sobre una secuela. En temas relacionados, Star Wars Jedi: Fallen Order 2 llegaría solo a la actual generación y PC. De igual forma, Amy Henning ya está trabajando en un nuevo juego de la serie.

Nota del Editor:

Star Wars Visions es lo mejor que le ha pasado a Star Wars, y es algo triste que estas historias no sean canon, pero esto no demerita el gran trabajo que se hizo aquí. Espero que una segunda temporada ya esté en marcha, quiero más de Studio Trigger en este universo muy, muy lejano.

Vía: The Verge