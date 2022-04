Considerando los problemas con la producción y distribución de nuevas consolas, muchos desarrolladores han optado por lanzar sus juegos tanto en las plataformas actuales como en las de pasada generación. Sin embargo, un reporte ha señalado que este no será el caso con Star Wars Jedi: Fallen Order 2, el cual sería exclusivo de PS5, Xbox Series X|S y PC.

De acuerdo con Jeff Grubb, periodista de Venturebeat y famoso insider de la industria, EA no tiene pensado lanzar Star Wars Jedi: Fallen Order 2 en PS4 y Xbox One, lo cual será una decepción para millones de jugadores. Junto a esto, esta persona mencionó que la esperada secuela será revelado durante Star Wars Celebration, el gran evento de la serie que se llevará a cabo este año entre el 26 y 29 de mayo.

Claro, este es solo un rumor, por lo que al final del día esta información podría no ser una realidad. Sin embargo, Grubb cuenta con una reputación positiva por todas las filtraciones que ha compartido a lo largo de los años. Recordemos que Star Wars Jedi: Fallen Order fue todo un éxito para EA. Superando las 10 millones de unidades vendidas, este título cambió la perspectiva de la compañía sobre los juegos de un solo jugador.

Junto a esto, Star Wars Jedi: Fallen Order 2 podría llegar al mercado después de 2022. Después de este año, no hay muchos juegos que vayan a estar disponibles en PS4 y Xbox One. Incluso reportes han mencionado que God of War: Ragnarok, el cual llegará este mismo año, sería el último juego que PlayStation lance para PS4. Solo nos queda esperar para ver cuáles son las decisiones finales de EA.

En temas relacionados, Amy Henning ya está trabajando en un nuevo juego de Star Wars. De igual forma, EA y Codemasters han revelado oficialmente F1 22.

Nota del Editor:

Esta información podría ser real. Después de 2022, no hay muchos juegos planeados para la previa y actual generación. Si Star Wars Jedi: Fallen Order 2 llegará después de este año, las posibilidades de ser una exclusiva de PS5 y Xbox Series X|S son muy altas. Al menos si esto sucede, las probabilidades de ver glitches y bugs como los presentes en el primer título serían menores.

Vía: Jeff Grub