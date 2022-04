A lo largo de los últimos años, Disney se ha encargado de obtener un extenso catálogo de propiedades, ya sean nuevas o como parte de la compra de estudios. De esta forma, la compañía del ratón tiene un gran calendario de estrenos listos para 2022 y 2023, el cual fue revelado durante CinemaCon.

Como parte de la presentación de Disney en el evento enfocado para los cines y sus distribuidores, Jon Landau, productor de múltiples películas, presentó un calendario compuesto de 16 películas para este y el siguiente año. Además de las cintas de Marvel, Disney y Pixar, también se habló de la secuela de Avatar, la quinta película de Indiana Jones, y más. A continuación puedes checar la información que se compartió:

2022

–Doctor Strange in the Multiverse of Madness (5 de mayo).

–Bob’s Burgers: The Movie (27 de mayo).

–Lightyear (17 de junio).

–Thor: Love and Thunder (8 de julio).

–Avatar, relanzamiento (24 de septiembre).

–The Banshees of Inisherin (21 de octubre).

–Amsterdam (4 de noviembre).

–Black Panther: Wakanda Forever (11 de noviembre).

–The Menu (18 de noviembre).

–Strange World (23 de noviembre).

–Avatar: The Way of Water (16 de diciembre).

2023

–The Marvels (17 de febrero).

–The Haunted Mansion (10 de marzo).

–Guardians of the Galaxia, Vol. 3 (5 de mayo).

–La sirenita (26 de mayo).

–Indiana Jones 5 (30 de junio).

–Ant-Man & the Wasp: Quantumania (28 de julio).

Junto a esto, es más que seguro que este calendario se expanda conforme nuevos proyectos sean anunciados. Con Star Wars Celebrations planeado para finales de mayo, es probable que tengamos anuncios para el cine. De igual forma, no hay que olvidar todas las producciones que llegarán a Disney+ y Star+, las cuales no fueron mencionadas aquí, pero también tienen un gran peso.

En temas relacionados, puedes conocer más sobre la secuela de Avatar aquí. De igual forma, estos son los estrenos para Disney+ en mayo.

Nota del Editor:

El calendario luce impresionante. Aunque lo que más me llama la atención son las producciones de Marvel, también hay algunas que me interesan, como Lightyear. Por si fuera poco, el 2023 también luce como un año importante. Con los cines regresando poco a poco a la normalidad, este es un gran momento para ser un cinéfilo.

Vía: Disney