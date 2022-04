Avatar 2 confirma fecha de estreno

Después muchos, muchos años de espera, la secuela de Avatar de James Cameron por fin está a solo unos meses de distancia. No solo el primer tráiler de esta cinta ya ha comenzado a circular a puertas cerradas, sino que se ha confirmado que Avatar: The Way of Water llegará a las salas de cine en diciembre de 2022.

De acuerdo con Deadline, Disney tiene pensado estrenar el tráiler de Avatar: The Way of Water exclusivamente en los cines, esto durante las funciones de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Junto a esto, se ha confirmado que esta película por fin se estrenará el próximo 14 de diciembre en todo el mundo, y el 16 de diciembre en Estados Unidos. Esto fue lo que comentó Jon Landau, productor de la cinta, al respecto:

“En el centro de cada una de las cuatro secuelas estará la familia Sully. Cada historia será independiente y cada una llegará a su propia conclusión. [Habrá una] resolución satisfactoria para cada película, pero cuando se mira como un todo, el viaje a través de las cuatro creará una saga épica más grande”.

Por si fuera poco, también se reveló que Disney relanzará Avatar de 2009 el próximo 23 de septiembre en todo el mundo. Esta versión contará con un audio remasterizado. Considerando que Doctor Strange in the Multiverse of Madness por fin se estrenará la próxima semana, eso quiere decir que estamos a solo unos días del primer vistazo oficial a Avatar: The Way of Water.

Avatar: The Way of Water llegará a los cines el próximo 14 de diciembre de 2022.

Nota del Editor:

Nunca entendí la emoción por Avatar. No es una mala película, y el potencial de un universo extendido está presente, pero no tengo un interés por la franquicia. Quizás la secuela pueda convencerme de lo contrario, y esta es una posición que he visto en internet a lo largo de los años.

Vía: Deadline