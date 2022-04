Aquí el primer vistazo a la película de Barbie

Uno de los proyectos más esperados de Warner Bros. es la película de Barbie. Después de años de simplemente escuchar sobre actores que se unen a esta cinta, la compañía detrás de Harry Potter y The Batman por fin ha compartido el primer vistazo a este esperado largometraje, y ha revelado exactamente cuándo es que llegará a las salas de cine.

Durante su presentación en CinemaCon el día de ayer, Warner Bros. confirmó que la película de Barbie llegará exclusivamente a las salas de cine el próximo 21 de julio de 2023. Junto a esto, se compartió el primer vistazo a Margot Robbie en el papel principal de Barbie.

Barbie será dirigida por Greta Gerwig, directora de Lady Bird y Little Woman, con un guion de Gerwig y Noah Baumbach. Además de Robbie, el elenco del proyecto también incluye a America Ferrera, estrella de Superstore, Kate McKinnon, reconocida por su participación en Saturday Night Live, Simu Liu, a quien vimos en Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Alexandra Shipp, famosa por tick, tick, …Boom!, Will Ferrell, actor de Anchorman, Issa Rae, de Insecure, Michael Cera, a quien recordarás por Superbad, y Ariana Greenblatt, una de las estrellas en Avengers: Infinity War.

Recuerda, Barbie llegará a los cines el próximo 21 de julio de 2023. En temas relacionados, estos son los estrenos para HBO Max en mayo de 2022. De igual forma, se confirma una secuela para The Batman.

Nota del Editor:

Después de años de solo reporte, es bueno ver algo concreto de esta cinta. Aunque aún falta por ver un tráiler que nos proporcione más información, la imagen de Robbie es un primer gran paso. De igual forma, confío mucho en Greta Gerwig y Noah Baumbach, por lo que esta será una gran cinta de comedia seguramente.

Vía: Warner Bros.