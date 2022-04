Durante la celebración por el aniversario de Pokémon que vimos este año, se confirmó que un anime inspirado en Legends: Arceus estaba en desarrollo. Aunque en su momento no se compartió mucha información al respecto, recientemente se reveló la fecha de estreno para esta producción, así como una serie de detalles adicionales.

Para comenzar, se confirmó que el primer capítulo de este anime, titulado Pokémon: Hisuian Snow!, se estrenará el próximo 18 de mayo en el canal oficial de Pokémon en YouTube. La serie estará conformada por tres episodios, y por el momento se desconoce cuándo estarán disponibles los otros dos. Esta es la descripción del proyecto:

A new adventure through stunning Hisui begins in Pokémon: Hisuian Snow! 🏔️

Join Alec as he explores the region and has an encounter that may change the way he views Pokémon! Tune in for Episode 1 starting 5/18 on YouTube!

❄️➡️ https://t.co/o7SgtZ3YRg pic.twitter.com/3YAemUUkkI

— Pokémon (@Pokemon) April 26, 2022