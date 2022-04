Después de todo un mes de espera, el capítulo 83 del manga de Dragon Ball Super ya está disponible. En esta ocasión, por fin tuvimos la oportunidad de ver la pelea entre Bardock, el papá de Goku, y Gas. Junto a esto, se reveló un nuevo poder que ha creado una serie de cuestiones en las mentes de los fans.

En el capítulo, vimos como Bardock estuvo a punto de perder contra Gas en múltiples ocasiones. El saiyajin ni siquiera estuvo interesado en usar el poder de las Esferas de Dragón para escapar del peligro. Afortunadamente, todo cambió cuando este guerrero logró obtener un nuevo poder.

Para la sorpresa de muchos, Bardock logró derrotar a Gas gracias a un poder nunca antes visto, o al menos uno que no ha sido aclarado. Si bien a primera instancia uno podría llegar a pensar que se trata del Super Saiyajin, este no es el caso, ya que el cabello de este personaje no cambió. Sin importar de cuál habilidad se trata, el resultado final bien es la clave para que Goku logre vencer a Gas, lo que indicaría que una nueva habilidad estaría al alcance de Kakaroto.

Junto a esto, destaca mucho que el deseo de Bardock que le concedió el Dragón, revelaría la razón por la cual Goku es un guerrero tan formidable. Te recordamos que puedes leer el manga de Dragon Ball Super de forma gratuita y en español en el sitio de Manga Plus.

Ahora tendremos que esperar un mes para ver el siguiente capítulo del manga. En temas relacionados, el siguiente DLC de Dragon Ball Z: Kakarot podría ser protagonizado por Bardock. De igual forma, ya hay una nueva fecha de estreno para Dragon Ball Super: Super Hero.

Nota del Editor:

El más reciente capítulo de Dragon Ball Super me ha hecho pensar que un spin-off de Bardock sería perfecto para este anime. El padre de Goku tiene un gran potencial como protagonista.

Vía: Comicbook