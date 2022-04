Sonic Origins ya enojó a los fans

El día de hoy se reveló la fecha de lanzamiento de Sonic Origins, colección que nos da la oportunidad de disfrutar de los clásicos títulos del erizo en Genesis. Sin embargo, los fans no están contentos con SEGA, ya que la compañía ha bloqueado contenido detrás de diferentes versiones digitales, así como una pre-orden.

Por $39.99 dólares, todos los usuarios tendrán acceso a esta colección, la cual ya ofrece una serie de extras de forma automática. Sin embargo, también están a la venta diferentes versiones digitales, las cuales cuentan con contenido que es exclusivo de estas ediciones. Ni siquiera al comprar la Digital Deluxe Edition podrás obtener todo.

Contenido como misiones difíciles, el modo espejo e incluso ciertas animaciones y música están todas bloqueadas detrás de los paquetes DLC desde el lanzamiento. Si deseas ser dueño de todo, y absolutamente todo el contenido, necesitas pre-ordenar la Digital Deluxe Edition, la cual tiene un precio de $44.99 dólares. Si el tiempo pasa y no pre-ordenaste alguna versión, es probable que tu oportunidad haya pasado.

