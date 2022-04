Éste es el nombre oficial de Fast & Furious 10

Parece que la serie de Rápidos y Furiosos no tendrá fin. De manera inesperada, el día de hoy se ha revelado el nombre y logo oficial que tendrá la siguiente cinta en este universo.

Por medio de su cuenta oficial en Instagram, Vin Diesel, quien interpreta a Toretto en estas películas, ha revelado que el siguiente capítulo en la serie lleva el nombre de Fast X. Junto a esto, se ha compartido el logo oficial de la cinta, el cual tiene un X, muy a la X-Men, en el fondo.

Previamente, esto fue lo que comentó Diesel sobre esta cinta, y lo que los fans pueden esperar de ella:

“Buenos días, planeta… Sé que no he publicado en un minuto, cuando la gente en el mundo sufre, tiendo a retirarme de los actos superficiales de las redes sociales. Sin embargo, sé que hay muchos de ustedes que realmente atentamente, espero saber de mí y saber dónde está mi estado de ánimo. Me acerco al final de la primera saga… que es Fast. Es muy intenso, aunque Dios ha traído un talento tan increíble para ayudarme a completar esta mitología, no puedo evitar recordar… todos ustedes han sido parte de este viaje”.