Review – Imp of the Sun

TALENTO PROVENIENTE DE PERÚ

Tras más de dos años de desarrollo a partir de su anuncio en la Claro Gaming MasGamers Festival 2020, Sunwolf Entertainment ha lanzado Imp of the Sun, su primer videojuego de corte metroidvania, tomando como referencia a otras producciones referentes en el género, además de plasmar una visión innovadora respecto a la civilización quechua, la cual se consolidó como el imperio más extenso en la América precolombina. Los creadores del juego son oriundos de Perú y se nota claramente la influencia de sus raíces culturales en el mundo del entretenimiento digital y la pasión con la que buscan ganarse un espacio en una industria tan competida.

El estudio en cuestión se encuentra bajo la batuta de José Varón, quien tiene experiencia previa en composiciones musicales y de películas, que ha sabido adaptar en el segmento del ocio interactivo. Mención aparte merece la participación del también equipo latinoamericano denominado Red Animation, haciéndose cargo de las cinemáticas en 2D, tal y como en el pasado hizo lo propio con la película Nahuel y el libro mágico, además de la serie animada de la famosa franquicia Angry Birds.

De acuerdo con declaraciones previas del propio José Varón, la planeación en la que se sustentó la concepción de Imp of the Sun cumple con las expectativas. Ante el funcionamiento de una plantilla laboral sumamente pequeña, se prioriza un diseño minimalista a bajo costo que no implicara riesgos por usar tecnología de vanguardia y se busca detonar la originalidad. El juego no hubiera sido posible sin la financiación del Grupo San Antonio, una empresa local en territorio peruano, ya que en ningún momento se contempló obtener recursos monetarios mediante una campaña en Kickstarter.

ORI Y LA CULTURA INCA

Imp of the Sun es un título metroidvania que no puede negar su inspiración en Ori and the Blind Forest y Ori and the Will of the Wisps. Para empezar, el nombre de su protagonista, Nin, también tiene tres letras como la creación de Moon Studios. La movilidad y poderes hacen recordar en todo momento a Ori, poniendo como ejemplo los desplazamientos veloces o el escalado de paredes, por mencionar algunos. No obstante, Imp of the Sun conserva su propia esencia y a pesar de su parecido con la referida propiedad intelectual, podríamos considerarlo como una experiencia similar a Guacamelee!, en el sentido de la inmersión que el jugador tiene con la civilización inca y todas las referencias asociadas a la misma. Asimismo, varias fases del juego se asemejan en cierta forma a lo visto en Monster Boy and the Cursed Kingdom.

La cultura inca también conocida como quechua, estuvo presente en diversos países de Latinoamérica, incluyendo Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina y Colombia, por lo que todos los escenarios, personajes, iconografía y contexto de fantasía transcurre en dicho universo. Para esta civilización, el sol, mejor conocido como Dios Inti, fue su principal deidad, ya que dicho astro era el esposo de la luna, tenía el poder para curar a las personas y regir las cosechas. De esta manera, se explica por qué éste es el centro de atención de toda esta colorida aventura.

UNA PARTE DEL SOL A LA CONQUISTA

El jugador toma el papel de Nin, un diablo emanado de la última chispa de sol, el cual representa la única esperanza para la población, aunque en un inicio, los habitantes no creen en sus capacidades. La trama de esta aventura gira en torno a un eclipse que ha opacado el sol en el reino y es necesario derrotar a cuatro demonios para recuperar la luz del astro. El mapa está integrado por el mismo número de regiones que los jefes que las resguardan: montañas, selva, desierto e inframundo, mismos que tienen su respectivo diseño de enemigos. En cada una de las locaciones podrás interactuar con un fantasma que te permite mejorar tus habilidades, guardar la partida y transportarte entre las zonas mencionadas. Una vez superados tales demonios, serás capaz de poderte enfrentar al jefe final.

La exploración de niveles es entretenida, mientras que el combate con los enemigos en ocasiones resulta muy básico y puede caer en lo repetitivo, pero se nivela con la diversidad de tareas y de puzzles que tienes que resolver para poder activar elevadores y abrir puertas con límite de tiempo. Aunque en un principio las habilidades de Nin están sumamente limitadas, no es motivo de preocupación, ya que tanto la historia como la secuencia para ir adquiriendo destrezas adicionales, es simple e intuitiva. Por decirlo de alguna manera, existe una curva de aprendizaje balanceada que te hará continuar con la aventura pero no caerás en la desesperación de que los upgrades son interminables.

JUGABILIDAD, UPGRADES Y COLECCIONABLES

Imp of the Sun ofrece una jugabilidad simple donde como cualquier título de este género, llevas a cabo un desplazamiento lineal, obtienes nuevas habilidades, pudiéndolas mejorar, además de incrementar tu vitalidad y la energía solar. Ésta última es fundamental para tu aventura, permitiéndote realizar poderes específicos, pero en especial para curarte. Es muy original el concepto relativo a que la barra solar únicamente su carga cuando hay luz y si entras a una caverna, ya no se recargará, al igual que si pasas por una cascada, se apagará. A lo largo de tu recorrido, podrás ir prendiendo antorchas, que te ayudarán a hacer recargas con una mayor periodicidad.

Conforme vas derrotando enemigos o cuando encuentras bolas de fuego, obtendrás puntos que puedes cambiar para mejorar tus habilidades. De igual modo, existen diversos artículos coleccionables basados en objetos reales de la civilización inca, que contienen un valor intercambiable y tendrás un motivo adicional para regresar a buscarlos. En cuestión de jugabilidad y como se hace referencia en líneas anteriores, existe una gran similitud con la saga Ori, pero es diferente en cuestión de que para poder avanzar por fases determinadas es necesario derrotar a todos los villanos, al más puro estilo de Guacamelee!

Las dinámicas vistas en Imp of the Sun no ofrecen elementos extraordinarios o funcionalidades nunca antes vistas, pero no defraudan en las principales mecánicas que convergen como plataformas y solución de acertijos, mismas que están por encima del combate. Al terminar la historia principal, se desbloquea un nuevo modo de dificultad para que puedas volver a disfrutar el cuento con un reto mayor. Vale la pena destacar que la dificultad no está del todo bien balanceada, pues hay secciones que son extremadamente fáciles y otras que requieren una habilidad mayor, pero en ningún momento te harán caer en la frustración o enojo.

DIBUJOS A MANO Y DESEMPEÑO ACEPTABLE

Los personajes, animaciones y paisajes están hechos a mano y muestran un estilo sencillo cumpliendo su cometido aunque en algunas ocasiones llegan a presentar deficiencias, mayormente en cuestión de interlineado. La música es relajante, entretenida e inmersiva pues ha sido grabada con instrumentos provenientes de la región peruana. Esta reseña se realizó en Nintendo Switch y el desempeño fue bastante estable, salvo algunas excepciones en donde existieron inconvenientes con el framerate. El disfrutar de esta producción en un modelo OLED, es una gran experiencia a nivel visual. En la cuestión de los desafíos, fue un gran acierto de Sunwolf Entertainment incluir logros propios que están presentes en el gamerscore de Xbox o trofeos de PlayStation, de los cuales carece la plataforma de la gran N.

Imp of the Sun no es un juego largo -completarlo al cien por ciento podría llevarte alrededor de seis a ocho horas- y su nivel de dificultad está por debajo de la media en el género, sin embargo, es una grata experiencia que se adapta muy bien tanto para los nuevos jugadores como para los gamers más hardcore. Algunas inconsistencias en las transiciones de imágenes se ven compensadas con una jugabilidad fluida que responde en casi todo momento, haciendo que sea divertido el encontrar todos los poderes y los coleccionables, los cuales tienen una explicación adaptada al contexto del juego y a la época precolombina en la que se sitúa el mismo.

UN MAPA A MEDIAS Y CIERRES INESPERADOS

Apelar al espíritu de otros metroidvanias en el mercado no es una tarea sencilla y aunque Imp of the Sun tiene su propia esencia, falla terriblemente en el mapa y su respectiva interfaz. Mientras vas progresando encuentras papiros que conformarán las cuatro zonas del juego, pero que únicamente muestran de manera general las regiones y dónde están los puntos de salvado, pero no te da un detalle claro sobre pasadizos, caminos bloqueados o áreas que te falten por descubrir como sí sucede en otras propuestas de esta naturaleza.

En algunas ocasiones, el juego en su versión de Nintendo Switch se cerraba de manera inesperada debido a errores y fue necesario reiniciarlo, siendo bastante incómodo pero dista mucho de los mensajes que circulan en la red respecto a la adaptación de PC, que tiene fallos más serios e incluso, existe un error que ya no te permite avanzar. Afortunadamente, con algún parche en el corto o mediano plazo, esta situación podrá ser solucionada.

BUEN DEBUT EN LA INDUSTRIA

El trabajo que ha hecho Sunwolf Entertainment es muy bueno al tener en cuenta que se trata de su primer producto y en un género que ha sido severamente explotado últimamente, donde el listón se pone muy alto solamente por tratarse de un metroidvania. Es una realidad que no se trata de una producción AAA pero su contenido está muy bien cuidado y ofrece una relación adecuada entre su precio y la diversión que ofrece.

Imp of the Sun no es perfecto, pero es destacable la valentía de los desarrolladores para debutar en el mundo de los videojuegos con una propuesta en un sector tan competido y retador como el de las producciones de corte metroidvania. La mística y la pasión por resaltar la cultura inca se nota en cada momento y es una gran oportunidad para sumergirse en dicha civilización precolombina de una manera amena e intuitiva. El título en cuestión es recomendable para los fans de este género, o si deseas incursionar en él, es un buen momento para hacerlo gracias a su dificultad moderada y a su corta duración.

La calificación brindada en esta reseña es significativa para un equipo creativo tan pequeño como lo es Sunwolf Entertainment pues ha logrado que se hable de las virtudes y deficiencias de su juego en un mercado que está saturado con multitud de juegos descargables que se lanzan cada semana y que quedan en el olvido fácilmente, mientras que Imp of the Sun ha sorteado con creces esos obstáculos. Es un hecho que existe talento en la plantilla laboral y será interesante conocer si Grupo San Antonio seguirá fungiendo como el gestor financiero o si una editora de gran envergadura logra entablar un acuerdo comercial que permita inyectar mayores recursos a futuros proyectos y a decir del propio José Varón, su próxima producción será perteneciente al rubro de los RPG.

Es satisfactorio ver que la creación de videojuegos ha proliferado alrededor del planeta y siempre será motivo de orgullo presenciar que el talento latinoamericano esté involucrado y sobre todo, que asuma retos para crear experiencias que apelen a la originalidad y que no le tengan miedo al fracaso. Hasta el momento, Sunwolf Entertainment muestra potencial para continuar en su búsqueda de hacerse un hueco en el mundo gamer, ya que con su primer desarrollo ha recibido una retroalimentación constante en la prensa, que debería de brindarles los elementos necesarios para afinar los defectos y pulir sus virtudes basadas en la banda sonora y en la ambientación de las culturas precolombinas.

