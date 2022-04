Usuario manda a reparar su Xbox Series X de Halo y le regresan una consola normal

Uno de los mayores tesoros para un jugador son sus respectivas consolas, pero son aún más valiosas cuando se trata de ediciones especiales limitadas que las compañías sacan cada cierto tiempo. Es así que tener accidentes con estas es casi impensable, pero hay sus excepciones, como el caso de un chico y su Xbox Series X edición de colección de Halo.

Mediante la plataforma de Reddit, un usuario conocido como iamvirtchu platicó a más miembros de la comunidad que su consola empezó a fallar, esto tras meses de haberla estado cazando y finalmente comprarla. Razón por la cual tuvo que enviarla a reparación, obteniendo como resultado un reemplazo de su dispositivo por el modelo estándar.

Esto llevó al jugador a ponerse en contacto con la empresa, puesto que quería recuperar el aparato, no importando si se podía reparar o no. Hasta este momento no ha recibido una respuesta.

Junto a este mensaje, también añadió estar bastante decepcionado por lo sucedido, por el hecho de haber conseguido con tanto esfuerzo la Xbox Series X edición de colección de Halo y que no sirva.Y para colmo, reemplazar esta por otro modelo. Definitivamente, es algo que le ha dejado con un mal sabor de boca, y aún con esto seguirá intentando recuperarla.

Creo que es bastante deprimente que te esfuerces tanto por conseguir un artículo de edición limitada y no puedas recibirlo de vuelta; pero en su lugar, que solo reciba una versión estándar cuando se requiera una reparación en menos de un año desde el momento en que se lanzó el modelo. Esto realmente me puso un sabor amargo en la boca y no sé si hay alguien más que me pueda ayudar.

Ante esto, los demás miembros del foro se han hecho sonar, asegurando que es la primera vez que conocen un caso así. Incluso estos mismos le han recomendado que siga llamando al servicio al cliente de Microsoft para obtener una solución.

Nota del editor: Es un caso bastante particular, pues normalmente la empresa ofrece un servicio casi impecable al consumidor. Esperemos que el usuario ofrezca más actualizaciones, y que eventualmente recupere aquella bella consola. Su grado de rareza en el mercado es alta, por lo que es una joya para todo conocedor de la marca Halo.

Vía: Reddit