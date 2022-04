El día de ayer por fin se confirmó la secuela de The Batman. Esto era algo que muchos esperaban con ansias, y otros ya sabían que tarde o temprano iba a suceder. La primera cinta nos dio una mirada a una nueva versión de The Riddler, y al mismo tiempo nos introdujo al Joker de Barry Keoghan. Considerando que es muy probable ver una vez a estos personajes, en el buzz del día de hoy queremos hablar sobre los enemigos del Caballero de la Noche que queremos ver en esta segunda parte de las aventuras de Robert Pattinson como Bruce Wayne y Batman.

5-. The Court of Owls

Esta organización fue introducida en Batman (vol. 2) #3 en diciembre de 2011. Desde entonces, se han convertido en una de las agrupaciones más peligrosas de Ciudad Gótica. Considerando que The Batman se enfoca en el pasado de Thomas y Martha Wayne, este es el universo perfecto para ver a la Corte Búhos en la pantalla grande. Junto a esto, recordemos que estos villanos también tendrán un papel en Gotham Knights, el siguiente juego en el universo de la serie de Batman Arkham.

4-. Hush

En la icónica historia de Jim Lee, Batman: Hush de 2002, vemos a Batman intentando desenmascarar esta nueva amenaza, al mismo tiempo que trata de ponerle un fin a las fechorías de Joker, Harley Quinn y otros villanos. La versión de Pattinson encajaría perfectamente en una historia de Hush. Este enemigo podría intentar romper Batman, llevando al Caballero de la Noche a un estado de inquietud y abordando sus traumas infantiles. Sin embargo, se corre el riesgo de presentarnos un personaje con muchas similitudes con el Riddler de Paul Dano. Aún así, con algunos ajustes, sería un enemigo formidable.

3.- Scarecrow

Aunque la interpretación que Cillian Murphy nos entregó en la trilogía del Caballero de la Noche de Christopher Nolan fue muy buena, el universo de The Batman, y su enfoque en una nueva droga, nos da la oportunidad de ver una nueva cara de este personaje. Este enemigo podría llevar esto más lejos con su propia marca de terror, intoxicando a la población de Estados Unidos. Esta tal vez sea una opción algo complicada, pero es uno que seguramente tendría resultados positivos.

2-. Poison Ivy

Muchos queremos olvidar la versión de Poison Ivy que Joel Schumacher nos entregó en los 90. De esta forma, una versión más extrema del personaje, una que se incline más hacia sus rutas como extremista bioquímica, podría funcionar en el universo de Robert Pattinson. Tras la salida de Catwoman, el espacio de un personaje femenino ahora está libre, y esta pequeña planta venosa sería una opción válida. Si el equipo creativo puede hacernos empatizar con ella y al mismo tiempo convertirla en la hechicera mortal que conocemos de los cómics, sería la mala perfecta.

1-. Mr. Freeze

Una vez más, hay que alejarnos de la versión Joel Schumacher y pensar en las otras encarnaciones del personaje. Mr. Freeze es una figura tan trágica porque sus motivos están arraigados en la emoción humana. A diferencia de la mayoría de los villanos de Batman, este villano quiere curar a Nora, su esposa, lo que lo lleva a una vida llena de crímenes. En el episodio ganador del premio Emmy de Batman: The Animated Series, conocido como Heart of Ice, la serie hizo todo lo posible y humanizó a Freeze de una manera que redefinió al personaje. Junto a esto, el mismo Matt Reeves, director de The Batman, ha mencionado que le encantaría ver a Mr. Freeze en la pantalla grande y rendirle el honor que merece.