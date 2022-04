Aquaman 2 se hace tendencia con la petición para cancelar a Amber Heard

En las últimas horas Aquaman 2 se ha convertido en tendencia mundial, esto debido a una petición hecha por fans para que le quiten el papel de Mera a Amber Heard en esta franquicia. La razón detrás son los juicios en los que se está viendo envuelta con su ex pareja Johnny Depp, actor que levantó acusaciones de difamación hacia su persona.

No está de más comentar, que la petición ya alcanzó dos millones de firmas.

Desde la primera película estrenada en el 2018 se hicieron llamadas para que Warner Bros. despidiera a la actriz, en su mayoría son seguidores de Depp quienes han decidido formar el movimiento. Sin embargo, la compañía no ha hablado al respecto del tema, haciendo notar únicamente cuando le quitaron el papel Grindelwald al actor Estadounidense.

I have to share this. I think it’s atrocious what’s happening….DC Entertainment: Remove Amber Heard from Aquaman 2 – Sign the Petition! https://t.co/KDvg138TKz via @Change

