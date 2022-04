343 Industries no está de acuerdo con la lentitud de Halo Infinite

Desde que Halo Infinite se lanzó el año pasado han existido ciertas problemáticas, la más notoria es la falta de contenido que ofrece este título, carencia que ha decepcionado a más de un fanático. Principalmente porque a día de hoy todavía no se implementa el modo de Forge y a eso se le agrega que la campaña cooperativa parece estar lejos de llegar.

El director creativo de 343 Industries, Joseph Staten, afirma que el lento progreso de nuevas adiciones se debe a que desean no apresurar al equipo de trabajo, todo para no terminar con horas del tan temido Crunch. Aunque esto puede ser un tanto contrastante, puesto que hace poco comentó que el propio estudio no está contento con el progreso del juego.

Esto se dio a conocer durante una transmisión especial del videojuego, en la que él junto a algunos miembros del equipo, platican a los fans todas las novedades que llegarán en la temporada 3. Etapa que comenzará el próximo 3 de mayo en todas las plataformas donde está disponible el multijugador y la campaña de historia.

En todo momento el propio Joseph menciona su descontento con la hoja de ruta, la cual va un ritmo más lento en comparación a otros juegos de la serie, incluso que franquicias externas. Además, se percibe su interés por trabajar un poco más para llevar contenido rápidamente a Halo Infinite; lo más curioso es que lo afirmó prácticamente por todo el estudio.

Aquí su comentario:

Ninguno de nosotros mira esta hoja de ruta y está contento con ella. Queremos hacer las cosas más rápido, para entregar más contenido. Todavía tenemos este deseo de entrar en un ritmo, un ritmo saludable, donde podamos lanzar una temporada cada tres meses.

La nueva segunda temporada de Halo Infinite empieza el 3 de mayo y la tercera en algún momento de noviembre. El juego está disponible en Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

Nota del editor: Se nota el interés que tienen los creativos en el juego, pero parece ser que hay algún obstáculo que no deja al equipo mostrar esas ganas de querer regresarle los años de gloria a la franquicia. Habrá que esperar a más actualizaciones de momento.

Vía: 343